Khoe “sửa sang” nhan sắc, Ngân 98 gây phản cảm với vòng 1

Nếu là người theo dõi chắc hẳn không còn xa lạ với việc cứ đăng ảnh là hở bạo của Ngân 98. Phải nói, hot girl quê Bình Định chỉ cần thở thôi cũng nhận về dư "gạch đá". Mới đây, "hot girl thị phi" đã đăng tải bức ảnh selfie lên trang cá nhân và khoe vừa "tân trang" cho đôi môi và cặp chân mày của mình. Bạn gái Lương Bằng Quang nhận nhiều lời khen cho nhan sắc xinh xắn khi trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên. Tuy nhiên, như thường lệ, khuôn ngực đầy đặn của Ngân 98 vẫn chiếm "spotlight" trong bức ảnh. Bạn gái Lương Bằng Quang diện chiếc áo quây, o ép và đẩy vòng 1 căng đầy nổi bật ngay giữa bức ảnh. Sau khi đăng tải những hình ảnh này lên, cư dân mạng đã có nhận định riêng về khoản ăn mặc của Ngân 98. Họ đem hot girl thị phi này ra so sánh với nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Ngọc Trinh dù thích xuất hiện với nội y hay thích khoe thân kiểu "mặc như không" vẫn phải gọi Ngân 98 là "thầy". Cô nàng lại luôn diện những trang phục bó sát khiến mọi sự chú ý đổ dồn vào khuôn ngực. Trước đó, bạn gái Lương Bằng Quang từng trải qua nhiều lần can thiệp "dao kéo" như gọt cằm, nhấn mí đến nâng mông,…nhằm cải thiện nhan sắc. Dù nhiều lần bị cộng đồng mạng chỉ trích, "ném đá" dữ dội nhưng bạn gái Lương Bằng Quang vẫn không chịu từ bỏ cách ăn mặc và thói quen khoe ngực phản cảm của mình. Vừa qua, Ngân 98 bất ngờ khi khoe ảnh kín đáo, khác hẳn phong cách gợi cảm thường thấy. Thế nhưng, dân mạng lại không đổ dồn vào trang body, chỉ chăm chú gương mặt của 9X. Cụ thể, Ngân 98 bị soi mặt đơ cứng, thiếu tự nhiên. Không biết có phải do app chỉnh ảnh hay góc chụp hay không nhưng phần đầu của Ngân 98 to hơn nhiều với tỉ lệ cơ thể. Đặc biệt, hai gò má tròn nhô cao trong khi phần chóp mũi quặp xuống cùng với làn da bóng nhẫy khiến gương mặt Ngân 98 thiếu tự nhiên, nhìn như búp bê nhựa. Đây không phải lần đầu tiên gương mặt của Ngân trở thành đề tài bàn tán của dân mạng. Sau khi yêu đương với Lương Bằng Quang, cô nàng bắt đầu công việc DJ nhưng vẫn liên tục vướng thị phi vì cách ăn mặc hở hang, phản cảm từ đời thường đến lúc đi biểu diễn. Mọi hành động của Ngân 98 khiến khán giả không khỏi lắc đầu. Ngân 98 là một trong những người đẹp không ngại công khai chuyện bản thân từng dao kéo. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Những SAO VIỆT Không Đội Trời Chung Với NGÂN 98 - Nguồn: YAN News

