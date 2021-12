Khoe sắc vóc đón Noel, "gái một con" Thiên An được khen nức nở

Mới đây, hot girl Thiên An tiếp tục làm netizen xao xuyến sau khi tung bộ ảnh hóa nàng thơ trước thềm Giáng Sinh. Với không gian được phủ màu hồng nữ tính, trong sáng cùng những họa tiết mang đậm màu sắc Giáng sinh, Thiên An trong bộ ảnh mới nhất được ví như một nàng công chúa ngọt ngào, thuần khiết. "Bà mẹ 1 con" diện váy khoe lưng trần gợi cảm, lớp trang điểm nhẹ nhàng cùng mái tóc xoăn xù giúp Thiên An "hack" tuổi dễ dàng. Mặc dù làm "mẹ đơn thân", bận bịu với vô số công việc nhưng hot girl chẳng lộ chút dấu hiệu mệt mỏi hay nhan sắc bị ảnh hưởng. Bộ ảnh chụp trong không gian trang trí Giáng Sinh, khoe nhan sắc cực xinh đẹp của Thiên An vừa được đăng tải khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa. Tình cũ Jack vốn sở hữu gương mặt xinh xắn, được nhân xét trông như lai Tây. Sống mũi cao, khuôn cằm thon gọn, từng đường nét đều hài hòa. Làn da trắng không tì vết của hot girl sinh năm 1998 cũng được phô diễn trước ống kính. Chỉ mới đăng tải, song bộ ảnh đã thu về "bão like" nhanh chóng. Rất nhiều bình luận khen ngợi được gửi đến Thiên An dưới bài đăng mỗi khi cô khoe nhan sắc trên mạng xã hội. Thiên An được cư dân mạng quan tâm ngày càng nhiều hơn sau ồn ào tình ái với Jack. Mặc dù drama đã trôi qua khá lâu, nhưng cuộc sống của hot girl này vẫn gặp không ít xáo trộn. Trở lại với mạng xã hội, Thiên An khoe phong cách ăn mặc ngày càng hợp xu hướng và quyến rũ hơn hẳn. Thiên An vẫn thường xuyên nhận được lời khen ngợi của công chúng khi mỗi lần khoe nhan sắc. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

