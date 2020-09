Khoe mẹ người yêu chụp ảnh có tâm, Vũ Ngọc Châm bị giục công khai

Vũ Ngọc Châm là cái tên nổi tiếng trong dàn hot girl Việt. Cựu tiếp viên hàng không này bắt đầu được biết đến nhiều hơn sau khi xuất hiện trong MV của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Mới đây, hot girl Vũ Ngọc Châm khiến dân tình vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị khi khoe loạt ảnh do mẹ của người yêu chụp. Cô nàng viết: "Tranh thủ anh yêu đi công tác, rủ mẹ anh yêu đi cafe, ai ngờ tìm được cạ cứng chụp ảnh". Trong ảnh, Vũ Ngọc Châm cực kì xinh tươi và rạng rỡ. Nhiều người đoán chắc hẳn cô nàng rất được lòng phụ huynh của nửa kia nên mới hẹn hò cà phê và chụp ảnh thân thiết thế này. Thêm nữa, bác gái có lẽ rất hiện đại và xì tin thì mới chụp ảnh cho Vũ Ngọc Châm có tâm. Trước đó, hot girl 9X Vũ Ngọc Châm từng khá nhiều lần khoe ảnh thân mật với một chàng trai giấu mặt khiến nhiều người tò mò về danh tính. Vũ Ngọc Châm còn dùng lời ngọt ngào để viết về nửa kia: "He best love is the kind that awakens the soul, that makes us reach more, that plants the fire in our hearts and brings peace to our minds. That’s what I hope to give you forever" (Tạm dịch: Tình yêu tuyệt nhất của anh ấy là thứ đánh thức tâm hồn, chạm đến và thắp lên ngọn lửa trong trái tim, mang lại sự bình yên cho tâm trí. Đó là những gì tôi hi vọng sẽ mãi mãi mang đến cho anh). Tuy không công khai danh tính và để lộ mặt nhưng thông qua nhiều hình ảnh, người theo dõi không khó để nhận ra người yêu của Vũ Ngọc Châm rất cao ráo, phong độ. Vũ Ngọc Châm từng nhận được nhiều sự chú ý khi trở thành "người tình" của Sơn Tùng M-TP trong MV "Chắc ai đó sẽ về". Năm 2018, Vũ Ngọc Châm tham gia "Người ấy là ai" mùa 1 và chọn đúng chàng trai màu đỏ là chàng tiếp viên hàng không Mạnh Tuấn. Tuy nhiên, Ngọc Châm và Mạnh Tuấn không có nhiều tương tác với nhau trên MXH khiến dân tình đặt nghi vấn cặp đôi này đã dừng lại trong lúc tìm hiểu nhau. Sau đó, Vũ Ngọc Châm công khai tay trong tay với một thanh niên nhưng quyết giấu mặt. Mời quý độc giả xem video: Lộ diện mỹ nhân đẹp say đắm dàn sao Việt và câu chuyện tình buồn | NGƯỜI ẤY LÀ AI? - Tập 9 - Nguồn: Vie GIẢITRÍ

Vũ Ngọc Châm là cái tên nổi tiếng trong dàn hot girl Việt. Cựu tiếp viên hàng không này bắt đầu được biết đến nhiều hơn sau khi xuất hiện trong MV của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Mới đây, hot girl Vũ Ngọc Châm khiến dân tình vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị khi khoe loạt ảnh do mẹ của người yêu chụp. Cô nàng viết: "Tranh thủ anh yêu đi công tác, rủ mẹ anh yêu đi cafe, ai ngờ tìm được cạ cứng chụp ảnh". Trong ảnh, Vũ Ngọc Châm cực kì xinh tươi và rạng rỡ. Nhiều người đoán chắc hẳn cô nàng rất được lòng phụ huynh của nửa kia nên mới hẹn hò cà phê và chụp ảnh thân thiết thế này. Thêm nữa, bác gái có lẽ rất hiện đại và xì tin thì mới chụp ảnh cho Vũ Ngọc Châm có tâm. Trước đó, hot girl 9X Vũ Ngọc Châm từng khá nhiều lần khoe ảnh thân mật với một chàng trai giấu mặt khiến nhiều người tò mò về danh tính. Vũ Ngọc Châm còn dùng lời ngọt ngào để viết về nửa kia: "He best love is the kind that awakens the soul, that makes us reach more, that plants the fire in our hearts and brings peace to our minds. That’s what I hope to give you forever" (Tạm dịch: Tình yêu tuyệt nhất của anh ấy là thứ đánh thức tâm hồn, chạm đến và thắp lên ngọn lửa trong trái tim, mang lại sự bình yên cho tâm trí. Đó là những gì tôi hi vọng sẽ mãi mãi mang đến cho anh). Tuy không công khai danh tính và để lộ mặt nhưng thông qua nhiều hình ảnh, người theo dõi không khó để nhận ra người yêu của Vũ Ngọc Châm rất cao ráo, phong độ. Vũ Ngọc Châm từng nhận được nhiều sự chú ý khi trở thành "người tình" của Sơn Tùng M-TP trong MV "Chắc ai đó sẽ về". Năm 2018, Vũ Ngọc Châm tham gia "Người ấy là ai" mùa 1 và chọn đúng chàng trai màu đỏ là chàng tiếp viên hàng không Mạnh Tuấn. Tuy nhiên, Ngọc Châm và Mạnh Tuấn không có nhiều tương tác với nhau trên MXH khiến dân tình đặt nghi vấn cặp đôi này đã dừng lại trong lúc tìm hiểu nhau. Sau đó, Vũ Ngọc Châm công khai tay trong tay với một thanh niên nhưng quyết giấu mặt. Mời quý độc giả xem video: Lộ diện mỹ nhân đẹp say đắm dàn sao Việt và câu chuyện tình buồn | NGƯỜI ẤY LÀ AI? - Tập 9 - Nguồn: Vie GIẢITRÍ