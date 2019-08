Hot girl Việt 'nghiện' dao kéo dù xinh tự nhiên cực phẩm

Huyền Baby (tên thật: Đặng Ngọc Huyền, sinh năm 1989) nhận được sự chú ý khi tham gia cuộc thi Miss teen 2008. Sau đó, 8X góp mặt trong series Nhật ký Vàng Anh. Hot girl Hà thành sở hữu gương mặt xinh đẹp, được mệnh danh là "cô nàng không tuổi". Khi sự nghiệp nghệ thuật đang ở thời kỳ đỉnh cao, cô quyết định "tạm dừng cuộc chơi", lên xe hoa về nhà chồng vào năm 2013. Kể từ đó, Huyền Baby không tham gia nghệ thuật. Huyền Baby đang kinh doanh trong mảng làm đẹp. Năm 2018, 8X cho biết gia đình cô đang sống trong căn biệt thự trị giá 5 triệu đô giữa trung tâm Sài Gòn. Ngày trước, Huyền Baby trung thành với phong cách "bánh bèo", trang điểm nhẹ nhàng còn hiện tại, cô theo đuổi gu thời trang sexy có sự thay đổi rõ rệt về nhan sắc. Không khó để nhận ra Huyền Baby có chiếc cằm thon gọn, sống mũi cao, đôi mắt to hơn trước. Cũng từ đây, dân mạng cho rằng cô đã phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, hot girl 8X chỉ thừa nhận đã tiêm filler để có gương mặt hài hòa hơn và khẳng định "thời buổi này, ai còn đụng dao kéo làm gì cho đau đớn". Kelly Nguyễn (tên thật: Nguyễn Thụy Tú Anh, sinh năm 1990) được dân mạng biết tới sau khi khi tham gia cuộc thi Miss teen 2008. Sau đó, 9X lập nghiệp tại Sài Gòn với công việc chính là mẫu lookbook. Dân mạng đặt cho Kelly biệt danh "hot girl thẩm mỹ". Cô từng thẳng thắn thừa nhận đã đụng chạm dao kéo vào năm 2013, sau đó tiếp tục phẫu thuật tới 6 lần phần cằm, mũi và mắt để có gương mặt như mong muốn. Trước đó, 9X nhiều lần xuất hiện trước công chúng với nhan sắc kỳ lạ, phần cằm gồ ghề, từng có nguy cơ hoại tử do nhiễm trùng. Hiện tại, Kelly đã tạm dừng dao kéo. Cô cho biết hài lòng với vẻ ngoài của mình và thường xuyên lên tiếng ủng hộ những người có nhu cầu làm đẹp bằng cách phẫu thuật, nhất là những người cần cải thiện nhan sắc. Vũ Ngọc Châm (sinh năm 1992) nhận được sự quan tâm của dân mạng khi xuất hiện trong vai trò nữ chính MV Chắc ai đó sẽ về của Sơn Tùng M-TP. Thời điểm ấy, cô là tiếp viên hàng không. Năm 2017, 9X chia sẻ quyết định nghỉ việc để tập trung phát triển nghệ thuật. Sau đó, cô dành ngôi vị quán quân cuộc thi The Look 2017. Ngày trước, Ngọc Châm sở hữu gương mặt v-line tự nhiên, sống mũi cao, làn da trắng. Ở thời điểm hiện tại, nhiều dân mạng chỉ ra điểm khác biệt trên gương mặt của cô như mí mắt đã rõ nét hơn, phần cánh mũi được thu nhỏ lại, góc mắt rộng hơn trước. Tuy vậy, 9X chưa từng lên tiếng về tin đồn dao kéo của mình. Hà Lade (Bùi Thanh Hà, sinh năm 1994) bắt đầu nổi tiếng khi tham gia cuộc thi Hot VTeen. Sau đó, 9X thử sức ở The Face 2017 nhưng bị loại từ vòng đầu. Ở cuộc thi Nữ hoàng trang sức, hot girl Hà thành đạt danh hiệu Á khôi. Kể từ đó tới nay, dân mạng thường xuyên được thấy sự thay đổi nhan sắc của hot girl Hà thành. Mới nhất, Hà Lade thẳng thắn chia sẻ bản thân đã trải qua cuộc đại phẫu gần như toàn bộ gương mặt như: thu gọn hàm, cắt mí, nâng mũi, mở góc mắt... Nhan sắc hiện tại của 9X nhận được nhiều ý kiến khác nhau của dân mạng. Người cho rằng Hà Lade đang sở hữu nét đẹp sang trọng, thanh thoát nhưng có nhiều người cho rằng gương mặt cô bị "đơ", không còn duyên dáng như ngày trước. Salim (Hoàng Kim Ngân, sinh năm 1992) là hot girl nổi tiếng trong giới trẻ. Cô bắt đầu được chú ý khi vào vai Hoài An trong Cầu vồng tình yêu. Ngoài ra, 9X là gương mặt đại diện, mẫu ảnh cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Ngày trước, Salim sở hữu gương mặt bầu bĩnh với chiếc cằm chẻ đặc trưng. Năm 2016, hot girl Hà thành dính nghi án sửa mũi, tiêm filler làm thon gọn gương mặt. Tuy nhiên, Salim chọn cách im lặng trước mọi tin đồn liên quan tới dao kéo.

Huyền Baby (tên thật: Đặng Ngọc Huyền, sinh năm 1989) nhận được sự chú ý khi tham gia cuộc thi Miss teen 2008. Sau đó, 8X góp mặt trong series Nhật ký Vàng Anh. Hot girl Hà thành sở hữu gương mặt xinh đẹp, được mệnh danh là "cô nàng không tuổi". Khi sự nghiệp nghệ thuật đang ở thời kỳ đỉnh cao, cô quyết định "tạm dừng cuộc chơi", lên xe hoa về nhà chồng vào năm 2013. Kể từ đó, Huyền Baby không tham gia nghệ thuật. Huyền Baby đang kinh doanh trong mảng làm đẹp. Năm 2018, 8X cho biết gia đình cô đang sống trong căn biệt thự trị giá 5 triệu đô giữa trung tâm Sài Gòn. Ngày trước, Huyền Baby trung thành với phong cách "bánh bèo", trang điểm nhẹ nhàng còn hiện tại, cô theo đuổi gu thời trang sexy có sự thay đổi rõ rệt về nhan sắc. Không khó để nhận ra Huyền Baby có chiếc cằm thon gọn, sống mũi cao, đôi mắt to hơn trước. Cũng từ đây, dân mạng cho rằng cô đã phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, hot girl 8X chỉ thừa nhận đã tiêm filler để có gương mặt hài hòa hơn và khẳng định "thời buổi này, ai còn đụng dao kéo làm gì cho đau đớn". Kelly Nguyễn (tên thật: Nguyễn Thụy Tú Anh, sinh năm 1990) được dân mạng biết tới sau khi khi tham gia cuộc thi Miss teen 2008. Sau đó, 9X lập nghiệp tại Sài Gòn với công việc chính là mẫu lookbook. Dân mạng đặt cho Kelly biệt danh "hot girl thẩm mỹ". Cô từng thẳng thắn thừa nhận đã đụng chạm dao kéo vào năm 2013, sau đó tiếp tục phẫu thuật tới 6 lần phần cằm, mũi và mắt để có gương mặt như mong muốn. Trước đó, 9X nhiều lần xuất hiện trước công chúng với nhan sắc kỳ lạ, phần cằm gồ ghề, từng có nguy cơ hoại tử do nhiễm trùng. Hiện tại, Kelly đã tạm dừng dao kéo. Cô cho biết hài lòng với vẻ ngoài của mình và thường xuyên lên tiếng ủng hộ những người có nhu cầu làm đẹp bằng cách phẫu thuật, nhất là những người cần cải thiện nhan sắc. Vũ Ngọc Châm (sinh năm 1992) nhận được sự quan tâm của dân mạng khi xuất hiện trong vai trò nữ chính MV Chắc ai đó sẽ về của Sơn Tùng M-TP. Thời điểm ấy, cô là tiếp viên hàng không. Năm 2017, 9X chia sẻ quyết định nghỉ việc để tập trung phát triển nghệ thuật. Sau đó, cô dành ngôi vị quán quân cuộc thi The Look 2017. Ngày trước, Ngọc Châm sở hữu gương mặt v-line tự nhiên, sống mũi cao, làn da trắng. Ở thời điểm hiện tại, nhiều dân mạng chỉ ra điểm khác biệt trên gương mặt của cô như mí mắt đã rõ nét hơn, phần cánh mũi được thu nhỏ lại, góc mắt rộng hơn trước. Tuy vậy, 9X chưa từng lên tiếng về tin đồn dao kéo của mình. Hà Lade (Bùi Thanh Hà, sinh năm 1994) bắt đầu nổi tiếng khi tham gia cuộc thi Hot VTeen. Sau đó, 9X thử sức ở The Face 2017 nhưng bị loại từ vòng đầu. Ở cuộc thi Nữ hoàng trang sức, hot girl Hà thành đạt danh hiệu Á khôi. Kể từ đó tới nay, dân mạng thường xuyên được thấy sự thay đổi nhan sắc của hot girl Hà thành. Mới nhất, Hà Lade thẳng thắn chia sẻ bản thân đã trải qua cuộc đại phẫu gần như toàn bộ gương mặt như: thu gọn hàm, cắt mí, nâng mũi, mở góc mắt... Nhan sắc hiện tại của 9X nhận được nhiều ý kiến khác nhau của dân mạng. Người cho rằng Hà Lade đang sở hữu nét đẹp sang trọng, thanh thoát nhưng có nhiều người cho rằng gương mặt cô bị "đơ", không còn duyên dáng như ngày trước. Salim (Hoàng Kim Ngân, sinh năm 1992) là hot girl nổi tiếng trong giới trẻ. Cô bắt đầu được chú ý khi vào vai Hoài An trong Cầu vồng tình yêu. Ngoài ra, 9X là gương mặt đại diện, mẫu ảnh cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Ngày trước, Salim sở hữu gương mặt bầu bĩnh với chiếc cằm chẻ đặc trưng. Năm 2016, hot girl Hà thành dính nghi án sửa mũi, tiêm filler làm thon gọn gương mặt. Tuy nhiên, Salim chọn cách im lặng trước mọi tin đồn liên quan tới dao kéo.