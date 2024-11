Khoa Pug tung ảnh thẻ chứng minh nhan sắc xưa "không phải dạng vừa"

Trên trang Facebook cá nhân, Khoa Pug bất ngờ đăng tải bức ảnh thẻ khiến nhiều người nhận không ra vì quá khác. Trên bức ảnh, nam YouTuber dí dỏm chia sẻ thêm: “Bữa giờ bị mấy ông chê mập mất cả cổ buồn quá, tự nhiên tìm lại được hình thẻ ngày xưa cũng đẹp trai phết, giờ thì đỡ nhiều rồi”. Bài đăng tự so sánh ngoại hình của Khoa Pug đang nhận về lượt tương tác cao trên mạng xã hội. Nhiều người cũng phải bật cười trước sự hài hước của nam YouTuber. Theo lời chia sẻ của Khoa Pug, anh đang buồn vì bị nhiều người chê mập đến nỗi không thấy cổ đâu. Hơn nữa, vấn đề tuổi tác cùng công việc cũng khiến ngoại hình Khoa Pug có nhiều sự thay đổi là điều dễ hiểu. Trước bức ảnh thẻ do chính nam YouTuber này tự công khai thì những hình ảnh thời trẻ và hiện tại của Khoa Pug cũng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Không chỉ có sự khác biệt về vóc dáng do tăng cân là chính mà gu thời trang cùng kiểu tóc cũng khiến Khoa Pug trông “kém sắc” hơn so với nhiều năm trước. Có thời điểm, Khoa Pug trung thành với style “quần đùi - áo thun”, để tóc dài, body đầy đặn, một phần vì chuyên làm các clip thiên về ăn uống. Thời gian gần đây, Khoa Pug có sự thay đổi rõ rệt về vẻ ngoài. Nam YouTube chăm chút hơn trong cách ăn mặc, kiểu tóc, nhận về nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng. Nhiều netizen còn khuyên Khoa Pug nên giảm cân hoặc tập gym để có gương mặt thon gọn hơn nữa là chuẩn… soái ca.

