Khoe lưng trần đẹp miễn chê, "mỹ nữ Tân Cương" gây xốn xang

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc. Mới đây, "mỹ nữ Tân Cương" cán mốc 10 triệu bài viết và người đẹp cũng là ngôi sao nữ đầu tiên của làng giải trí Hoa ngữ có được số lượng này (siêu thoại: nhóm của người hâm mộ lập ra để chia sẻ, thảo luận về ngôi sao, phim, chương trình,...). Không phải vô cớ khi Địch Lệ Nhiệt Ba lại được hâm mộ đến vậy. Một trong số các lý do đó là nhờ ngoại hình của nữ diễn viên. Người đẹp sinh năm 1992 được biết đến với biệt danh "mỹ nhân Tân Cương". Cô là người dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Nhiều người lý giải vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba rằng Tân Cương là vùng đất có nhiều sự giao thoa tộc người bởi vậy người ở vùng này thường có vẻ ngoài pha trộn nét Đông - Tây. Bên cạnh đó, Địch Lệ Nhiệt Ba còn vóc dáng đẹp. Dù cô chỉ cao 1m69 nhưng nhìn luôn cao hơn thực tế nhờ có tỷ lệ cơ thể 8,5 cái đầu (lấy chiều cao chia cho chiều dài đầu ra kết quả khoảng từ 8 đến 9 là tỷ lệ đẹp). Địch Lệ Nhiệt Bac ó dáng người mảnh mai nhưng vẫn săn chắc, khỏe mạnh. Đến mức, chỉ cần nhìn người đẹp này từ phía sau cũng đủ khiến người ta say đắm. Địch Lệ Nhiệt Ba có bờ vai thon, xương cánh bướm đẹp, võng lưng hõm và đường cong hông mềm mại. Có những ý kiến phản bác vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba cổ súy cho chuẩn đẹp khắc nghiệt nhất là xương cánh bướm. Việc tập để xương cánh bướm lộ rõ có thể ảnh hưởng đến nhóm cơ vùng này. Tuy nhiên, số khác cũng khẳng định mỗi cá nhân nên kiểm soát việc mình rèn luyện như thế nào. Địch Lệ Nhiệt Ba có biệt danh "Ba béo" do cô có sở thích ăn uống. Người đẹp là một tín đồ ăn uống. Tuy nhiên, để giữ dáng cô đã kiểm soát chế độ ăn uống, điều chỉnh lượng calo của ba bữa ăn kết hợp với việc tập luyện như gym, múa. Quan điểm của Địch Lệ Nhiệt Ba là ăn đủ chất, tập luyện điều độ sẽ giúp cơ thể đẹp và khỏe hơn. Để nhìn từ đằng sau cũng thu hút ánh mắt như gái xinh này bạn còn cần chú ý đến tư thế đứng, ngồi.

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc. Mới đây, "mỹ nữ Tân Cương" cán mốc 10 triệu bài viết và người đẹp cũng là ngôi sao nữ đầu tiên của làng giải trí Hoa ngữ có được số lượng này (siêu thoại: nhóm của người hâm mộ lập ra để chia sẻ, thảo luận về ngôi sao, phim, chương trình,...). Không phải vô cớ khi Địch Lệ Nhiệt Ba lại được hâm mộ đến vậy. Một trong số các lý do đó là nhờ ngoại hình của nữ diễn viên. Người đẹp sinh năm 1992 được biết đến với biệt danh "mỹ nhân Tân Cương". Cô là người dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Nhiều người lý giải vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba rằng Tân Cương là vùng đất có nhiều sự giao thoa tộc người bởi vậy người ở vùng này thường có vẻ ngoài pha trộn nét Đông - Tây. Bên cạnh đó, Địch Lệ Nhiệt Ba còn vóc dáng đẹp. Dù cô chỉ cao 1m69 nhưng nhìn luôn cao hơn thực tế nhờ có tỷ lệ cơ thể 8,5 cái đầu (lấy chiều cao chia cho chiều dài đầu ra kết quả khoảng từ 8 đến 9 là tỷ lệ đẹp). Địch Lệ Nhiệt Bac ó dáng người mảnh mai nhưng vẫn săn chắc, khỏe mạnh. Đến mức, chỉ cần nhìn người đẹp này từ phía sau cũng đủ khiến người ta say đắm. Địch Lệ Nhiệt Ba có bờ vai thon, xương cánh bướm đẹp, võng lưng hõm và đường cong hông mềm mại. Có những ý kiến phản bác vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba cổ súy cho chuẩn đẹp khắc nghiệt nhất là xương cánh bướm. Việc tập để xương cánh bướm lộ rõ có thể ảnh hưởng đến nhóm cơ vùng này. Tuy nhiên, số khác cũng khẳng định mỗi cá nhân nên kiểm soát việc mình rèn luyện như thế nào. Địch Lệ Nhiệt Ba có biệt danh "Ba béo" do cô có sở thích ăn uống. Người đẹp là một tín đồ ăn uống. Tuy nhiên, để giữ dáng cô đã kiểm soát chế độ ăn uống, điều chỉnh lượng calo của ba bữa ăn kết hợp với việc tập luyện như gym, múa. Quan điểm của Địch Lệ Nhiệt Ba là ăn đủ chất, tập luyện điều độ sẽ giúp cơ thể đẹp và khỏe hơn. Để nhìn từ đằng sau cũng thu hút ánh mắt như gái xinh này bạn còn cần chú ý đến tư thế đứng, ngồi.