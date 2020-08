Khoe đào được cổ vật, cô dâu 62 tuổi lại "tấu hài cực mạnh"

Sau khi gây chú ý bằng việc bỏ ra số tiền lớn để phẫu thuật căng da mặt, cô dâu 62 tuổi thực sự đã phủ sóng được mạng xã hội. Mới đây, người phụ nữ tới từ Cao Bằng này có đăng tải clip cùng chồng trẻ đào được "cổ vật" để mang về trang trí nhà mới xây. Cụ thể, trong video rõ ràng là cô dâu Thu Sao rất hào hứng nhưng không hiểu sao lại bị cộng đồng mạng phản ứng vô cùng dữ dội. Sau khi xem xong clip của cô dâu 62 tuổi Cao Bằng, nhiều người phải bật cười cho rằng cổ vật nếu dễ để tìm thấy như vậy thì thiên hạ này chắc đã giàu to rồi. Theo diễn tiến trong clip hai vợ chồng Thu Sao dường như là đến một công trình đang xây, bới đống đất lên và tìm thấy mấy cục xi măng này rồi mang về nhà, như thế thì đâu có gọi là cổ vật. Sau khi bày ra sàn nhà, Thu Sao có giới thiệu rằng sẽ dùng cổ vật để làm hòn non bộ và tự nhận sẽ là mô hình đẹp nhất tỉnh Cao Bằng. Cụ thể, cô dâu Thu Sao cho biết: "Đây rõ ràng là hình thức câu like không thể nào trắng trợn hơn". Rõ ràng, dù rất công tâm nhưng một số cư dân mạng cũng phải ngao ngán thở dài với việc xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội của Thu Sao. Không chỉ có vậy, hai vợ chồng cô dâu 62 tuổi còn nghĩ ra rất nhiều nội dung giật gân và diễn cực sâu để câu like, câu view. Những ngày vừa qua, sau cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, dân tình còn bị thu hút khi cô dâu 62 tuổi khoe đang xây nhà để nghỉ dưỡng. Cũng chính từ thông tin trên, nhiều người thắc mắc làm gì mà cô dâu Thu Sao có nhiều tài chính để liên tục thực hiện những "công trình" từ nhan sắc đến xay nhà. Hình ảnh cô dâu 62 tuổi và chồng trẻ xuất hiện thường xuyên trên MXH và nhận được nhiều sự chú ý. Mời quý độc giả đón xem thêm video Thận trọng phẫu thuật thẩm mỹ giáp Tết - Nguồn: KÊNH VTC1

