Khoe dáng bên ao sen, ca sĩ chuyển giới Lynk Lee nhận bình luận lạ

Trên trang cá nhân, ca sĩ chuyển giới Lynk Lee gây chú ý khi tung loạt ảnh mặc yếm, áo dài chụp bên ao sen. Lynk Lee cho biết những khoảnh khắc này được ghi lại từ năm ngoái nhưng không dám chia sẻ, đến nay mới đủ can đảm: "Năm ngoái chụp ảnh hồ sen không dám up. Năm nay ít ra ngoài nên em up bù. Bộ ảnh hơn một năm rồi á mọi người. Chúng ta cố gắng để hết dịch rồi lại tung tăng ngoài đường nha cả nhà". Ngoài ra, Lynk Lee còn tiết lộ: "Năm ngoái đến năm nay số cân em vẫn thế. Mỗi lần gặp mọi người đều bảo em gầy đi à".... Nếu như trước đây, Lynk Lee vấp phải rất nhiều lời chê bai về nhan sắc thì đến nay đại bộ phận dân mạng đã có cái nhìn tích cực hơn với dung mạo của ca sĩ chuyển giới. Lynk Lee nhận được nhiều lời khen khi ngày càng nữ tính và xinh đẹp khi tung ảnh mới chụp bên hoa sen. "Nàng thơ", "Ngày càng mỏng manh, mềm mại và xinh xắn" là nhận xét của dân mạng về nhan sắc của Lynk Lee. Lynk Lee để lại dấu ấn trong lòng khán giả yêu nhạc loạt ca khúc gắn liền với thời học sinh như: "Tạm biệt nhé", "Tuổi học trò"... Cách đây hơn 1 năm, Lynk Lee gây bất ngờ khi tiết lộ đã chuyển giới từ nam sang nữ thành công. Lynk Lee quyết định sống thật với bản thân mình sau quãng thời gian "gồng mình". Hậu công khai chuyển giới, Lynk Lee nhận được sự chú ý nhiều hơn. Từ ngày chuyển sang sống đúng với bản thân, Lynk Lee nhận được nhiều lời mời chụp hình, dự gameshow truyền hình, dự sự kiện. Mời độc giả xem video: Xinh và đáng yêu như 4 nàng hot girl này thì không đông fan mới lạ - Nguồn: YAN News

