Khoe ảnh với bạn gái, cầu thủ đội tuyển Việt Nam bị "soi" điều này

Hòa chung không khí đăng ảnh chào đón năm mới, kèm status suy tư, trầm ngâm, cầu thủ Trọng Đại mới đây đã đăng tải bộ ảnh theo concept ngày Tết cùng với cô người yêu tên Huyền Trang. Dân mạng tỏ ra thích thú bởi chàng cầu thủ đội tuyển Việt Nam lúc nào cũng đẹp trai như tài tử và có biểu cảm ngộ nghĩnh, đáng yêu. Còn cô người yêu Huyền Trang thì sở hữu gương mặt xinh xắn, vóc dáng cân đối và nụ cười tươi. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, dân tình lại tập trung "soi" dáng ngồi của Trọng Đại và thốt lên: "Làm gì mà e thẹn như... con gái". Đứng trước những câu nói của fan hâm mộ, tuyển thủ đội tuyển Việt Nam này phải tự để lại bình luận: "Chân tôi kìa, trời ơi tin được không" kèm icon hài hước. Bên cạnh đó, có nhiều người còn nhận xét Trọng Đại make up hơi đậm, rõ nhất là đôi lông mày sắc sảo, đậm nét chẳng thua gì bạn gái ngồi cạnh. Nhưng tổng thể mà nói thì mỗi khi xuất hiện trên trang cá nhân, Trọng Đại đều khiến fan nữ phấn khích và không tiếc like và share mỗi bức ảnh của chàng cầu thủ đội tuyển Việt Nam này. Dù có guu người yêu "khá mặn" nhưng Trọng Đại và Huyền Trang vẫn được đánh giá là khá đẹp đôi mỗi khi xuất hiện bên nhau. Kể cả những bức ảnh không chỉ sửa, cặp đôi cầu thủ - hot girl này vẫn hút triệu like từ MXH. Trọng Đại và Huyền Trang không ngần ngại trao cho nhau những nụ hôn khi đi nghỉ dưỡng cùng nhau. Huyền Trang luôn tỏ ra dễ thương khi bên cạnh chàng người yêu "kém tuổi". Những bức ảnh bên nhau được Huyền Trang và Trọng Đại đăng tải công khai trên trang cá nhân.

