Khoe ảnh ở hồ sen, hot girl Hà thành nổi như cồn trên MXH

Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền (sinh năm 1997) là một hot girl Hà Thành có tiếng trên mạng xã hội. Cô nàng sở hữu hơn 57.000 lượt theo dõi tại trang cá nhân. Hot girl 9X sở hữu dung nhan trong sáng, ưa nhìn với đôi mắt to tròn ngây thơ, sống mũi cao và nụ cười cực kỳ duyên dáng. Nhiều ý kiến cho rằng Ngọc Huyền và Thảo Nari, gái xinh Tuyên Quang sở hữu nhiều nét giống nhau. Mới đây, khi mùa sen về, Ngọc Huyền đã tranh thủ thực hiện một bộ ảnh cực kỳ đẹp với loài hoa dịu dàng, tươi mát, đặc trưng của mùa hè này. Dù diện yếm hay áo bà ba, hot girl vẫn chinh phục người khác bằng vẻ đẹp cực kỳ trong sáng, dễ thương. Cô nàng cũng được nhận xét là trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. Bộ ảnh của Ngọc Huyền ngay lập tức nhận được "cơn mưa" lời khen của cộng đồng mạng. Thậm chí có người còn cho rằng nhan sắc của thiếu nữ thuộc dạng "nhìn mãi không chán". Ngọc Huyền từng được chú ý nhờ bộ ảnh áo dài trước khi tốt nghiệp ngành Tâm lý học giáo dục, Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô nàng được biết đến nhiều với biệt danh "hot girl Sư phạm". Trong tương lai, Huyền muốn học tiếp Thạc sĩ để có thể trở thành một cô giáo đúng như ước mơ của bản thân. Với lợi thế về ngoại hình, Ngọc Huyền bén duyên với nghề mẫu ảnh. Cô là gương mặt được rất nhiều nhãn hàng thời trang "chọn mặt gửi vàng". Đồng thời, cô nàng cũng xuất hiện trên một số bộ phim truyền hình và phim ngắn trên mạng xã hội. Công việc diễn viên và người mẫu ảnh khiến Ngọc Huyền chủ động trang trải được chi phí sinh hoạt mà không phải xin tiền bố mẹ. Mỗi tháng, cô nàng có thể kiếm được 20 triệu đồng. Cô gái trẻ cho biết bản thân không ngại thử thách, chỉ cần quyết tâm thì thành công sẽ sớm gõ cửa. Ngọc Huyền hy vọng bản thân đủ mạnh mẽ, tự tin và may mắn để theo đuổi niềm đam mê. Mời quý độc giả xem thêm clip: Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền - Nguồn: Youtube

