Khoe ảnh đi biển ướt át, hot girl Hằng Phan đốt mắt dân tình

Phan Thị Minh Hằng (sinh năm 2001) con biết đến với nickname Hằng Phan chính là một trong những hot girl tiêu biểu của thế hệ 10X. Hot girl Hằng Phan đến từ Quảng Bình, ngay sau khi lên sóng cô bạn này nhanh chóng lọt vào tầm mắt của cộng đồng mạng. Thậm chí, hot girl 10X này còn được đưa tin trên các trang báo nước ngoài như Star Entertainment hay Now News,… và được ưu ái nhắc đến với tên gọi “nữ thần thế hệ mới” Hằng Phan ngày càng khẳng định vị thế của mình trong bản đồ hot girl Việt, khi các bạn bè lần lượt bị thay thế thì nhan sắc của nàng cô nàng ngày càng đạt được độ chín, xinh đẹp và sắc sảo hơn. Phan Hằng khiến CĐM nhiều lần phải xuýt xoa trước vẻ đẹp quá đỗi băng thanh ngọc khiết. Với tài khoản Instagram @cas.naf, Hằng Phan sở hữu gần 300.000 người theo dõi, thường nhiều lần xuất hiện trên diễn đàn trai xinh, gái đẹp của NEU với danh xưng “nữ thần thế hệ mới”. Mặc dù chỉ là sinh viên năm nhất, thế nhưng Hằng Phan tự lo được cho cuộc sống của mình nhờ những hợp đồng quảng cáo, làm mẫu ảnh tự do. Nhờ độc lập kinh tế, không những Hằng Phan tự lo được cho mình, cô còn đỡ đần được gia đình và thỉnh thoảng mua quà gửi về cho bố mẹ. Không chỉ sở hữu ngoại long lanh với khuôn mặt nhỏ, đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng và đôi môi đỏ mọng, Hằng Phan còn được biết đến nhờ thành tích học tập đáng nể. Hằng Phan có 12 năm đạt danh hiệu học sinh giỏi tại phổ thông, giành giải nhất môn lịch sử và giải ba môn văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố khi còn học cấp 2. Với ngoại hình xinh đẹp và bảng thành tích học tập sáng chói của mình thì Hằng Phan xứng đáng là “con nhà người ta” chính hiệu. Được biết, Hằng Phan sắp ra mắt thương hiệu trang sức Celeste – đứa con tinh thần của Hằng Phan cùng với những người bạn của mình. Mời quý độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

