Dậy thì thành công, “nữ thần thế hệ mới” được báo Trung ưu ái

Hằng Phan – sinh viên năm nhất trường ĐH Kinh tế Quốc dân khiến cộng đồng mạng nhiều lần phải xuýt xoa trước vẻ đẹp quá đỗi băng thanh ngọc khiết. Nhan sắc xinh đẹp như hiện tại của hot girl có thể nói là dậy thì thành công, bởi ở quá khứ Phan Hằng khác hoàn toàn từ gương mặt cho đến phong cách thời trang. Hai năm trước, Phan Hằng gầy gò, nước da ngăm đen và khuôn mặt kém duyên. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cô bạn sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng làn da trắng hồng đúng chuẩn một hot girl. Một số cư dân mạng cho rằng Phan Hằng đã thực sự thay đổi ngoạn mục, nhưng cũng có một số ý kiến và nghi ngờ cô gái này đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Hot girl ĐH Kinh tế quốc dân cho biết cô biết cách chăm sóc da và hạn chế ra ngoài trời nắng để cải thiện làn da. Bên cạnh đó, Hằng cũng học hỏi nhiều cách trang điểm để bản thân trở nên xinh đẹp hơn. Phan Hằng chính là một trong những hot girl tiêu biểu của thế hệ 10X xứng đáng với danh xưng “nữ thần thế hệ mới”. Sau khi “lột xác” thành công, cô nữ sinh đến từ Quảng Bình nhanh chóng lọt vào tầm mắt của cộng đồng mạng, thậm chí còn được đưa tin trên các trang báo nước ngoài như Star Entertainment hay Now News,… Phan Hằng còn được biết đến nhờ thành tích học tập đáng nể của mình như 12 năm đạt danh hiệu học sinh giỏi tại phổ thông, giành giải nhất môn lịch sử và giải ba môn văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố khi còn học cấp 2. Hiện tại, Phan Thị Minh Hằng đang là sinh viên ngành B-BAE của trường đại học Kinh tế quốc dân. Mặc dù chỉ là cô sinh viên năm nhất, thế nhưng Hằng Phan tự lo được cho cuộc sống của mình nhờ những hợp đồng quảng cáo, làm mẫu ảnh tự do. Nhờ độc lập kinh tế, không những Hằng Phan tự lo được cho mình, cô còn đỡ đần được gia đình và thỉnh thoảng mua quà gửi về cho bố mẹ. Mời quý độc giả đón xem thêm video Hái ra tiền nhờ danh xưng hot girl - Nguồn: KÊNH VTC1

