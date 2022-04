Khóc thét với những món ăn kinh dị nhìn thôi đã không dám ăn

Thảm họa món ăn dường như đã trở thành một loại “gia vị” của cuộc sống thường nhật, mang đến những tiếng cười giải trí, đôi khi bao gồm cả những bài học bổ ích cho cư dân mạng. Kho tàng thảm hoạ nấu nướng mới đây tiếp nhận thêm một tình huống “chữa cháy” vừa lợi hại vừa mắc cười đến từ chàng trai Trung Quốc. Anh khoe những tác phẩm “thảm hoạ” nhưng được sửa chữa lại bởi vợ mình. Vợ anh nấu ăn không xuất sắc, nhưng về khoản trang trí thì rất đáng khen ngợi. Tuy nhiên thay vì chữa cháy trông đẹp mắt hơn thì vợ anh chàng này lại tạo hình nó thành món ăn kinh dị, thu hút hàng nghìn lượt tương tác sau khi chia sẻ lên MXH. Những mẻ bánh với tạo hình kinh dị của cô vợ đã khiến cư dân mạng được phen cười lăn cười bò, tuy nhiên đối với người chồng nhìn thôi đã không nuốt nổi. Trước đó, MXH từng xuất hiện nhiều món ăn kinh dị khác khiến người nhận không dám gắp, mà điển hình là những hộp cơm đi làm được trang trí cực thảm họa. Theo netizen nhận xét, lấy lòng đối phương theo cách chuẩn bị cơm kinh dị như thế này thì không phải anh nào cũng có đủ can đảm để thưởng thức. Khi bạn có năng khiếu tấu hài nhưng cha mẹ lại bắt đi làm đầu bếp, và thành phẩm này khiến người ăn vô cùng hoang mang. Cú mèo phiên bản rau củ của một đầu bếp hài hước nào đó. Nhìn món ăn cười thôi là no rồi khỏi cần ăn. Bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng nhưng lại cần có can đảm để thưởng thức. Khả năng cao cô người yêu này vừa xem phim kinh dị tối qua. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

Thảm họa món ăn dường như đã trở thành một loại “gia vị” của cuộc sống thường nhật, mang đến những tiếng cười giải trí, đôi khi bao gồm cả những bài học bổ ích cho cư dân mạng. Kho tàng thảm hoạ nấu nướng mới đây tiếp nhận thêm một tình huống “chữa cháy” vừa lợi hại vừa mắc cười đến từ chàng trai Trung Quốc. Anh khoe những tác phẩm “thảm hoạ” nhưng được sửa chữa lại bởi vợ mình. Vợ anh nấu ăn không xuất sắc, nhưng về khoản trang trí thì rất đáng khen ngợi. Tuy nhiên thay vì chữa cháy trông đẹp mắt hơn thì vợ anh chàng này lại tạo hình nó thành món ăn kinh dị , thu hút hàng nghìn lượt tương tác sau khi chia sẻ lên MXH. Những mẻ bánh với tạo hình kinh dị của cô vợ đã khiến cư dân mạng được phen cười lăn cười bò, tuy nhiên đối với người chồng nhìn thôi đã không nuốt nổi. Trước đó, MXH từng xuất hiện nhiều món ăn kinh dị khác khiến người nhận không dám gắp, mà điển hình là những hộp cơm đi làm được trang trí cực thảm họa. Theo netizen nhận xét, lấy lòng đối phương theo cách chuẩn bị cơm kinh dị như thế này thì không phải anh nào cũng có đủ can đảm để thưởng thức. Khi bạn có năng khiếu tấu hài nhưng cha mẹ lại bắt đi làm đầu bếp, và thành phẩm này khiến người ăn vô cùng hoang mang. Cú mèo phiên bản rau củ của một đầu bếp hài hước nào đó. Nhìn món ăn cười thôi là no rồi khỏi cần ăn. Bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng nhưng lại cần có can đảm để thưởng thức. Khả năng cao cô người yêu này vừa xem phim kinh dị tối qua. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar