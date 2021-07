Khoảnh khắc ấm áp trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT 2021

Đã có rất nhiều hình ảnh đẹp trong ngày đầu diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 được chia sẻ trên mạng xã hội. Một trong những hình ảnh đẹp mùa thi phải kể đến khoảnh khắc chiến sĩ Công an ở Quảng Nam cõng thí sinh vào phòng làm thủ tục thi. Ảnh: Facebook Được biết, em thí sinh này bị gãy chân do một tại nạn cách đây 2 tháng, nên hiện giờ di chuyển hết sức khó khăn. Ảnh: Facebook Nhiều phụ huynh chứng kiến hành động đẹp mùa thi của chiến sĩ Công an này đã vô cùng xúc động. Ảnh: Facebook Trong sáng nay, tại điểm thi THPT Hắc Dịch, hình ảnh một chiến sĩ Công an cầm chùm hoa phượng trên tay, chờ được tặng cho thí sinh ra sớm nhất tại điểm thi cũng gây ấn tượng mạnh mẽ với nhiều người. Ảnh: Trần Minh Công Hình ảnh đẹp này được đăng tải ngay sau khi thí sinh kết thúc bài thi Ngữ văn và nhanh chóng "gây sốt" trên mạng xã hội. Ảnh: Trần Minh Công Được biết, chiến sĩ Công an đã tranh thủ thời gian nghỉ, dạo quanh sân trường để nhặt những cánh hoa rơi và kết lại để tặng thí sinh ra sớm nhất. Ảnh: Trần Minh Công Để động viên các trò làm bài tốt, đạt được kết quả như mong đợi, thầy giáo Bùi Ngọc Việt thuộc trường THPT Phan Việt Thống, Bình Phú, Cai Lậy, Tiền Giang đã mở 1 căng - tin phục vụ đồ ăn miễn phí cho sĩ tử ngay tại hành lang của trường. Ảnh: Facebook Bên cạnh giá hàng, thầy giáo đặt 1 tấm bảng nhỏ có ghi lời chúc của thầy gửi đến các trò của mình: "Mời các em ăn bánh. Chúc các em đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi". Ảnh: Facebook Căng - tin mini của thầy giáo trẻ đầy ăm ắp những chiếc bánh mì, đồ ăn vặt như bim bim, bánh ngọt...Sau khi chia sẻ lên MXH, hình ảnh này đã khiến netizen hết sức cảm kích. Ảnh: Facebook Mời độc giả xem video: Nỗ lực để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn - Nguồn: VTV24

