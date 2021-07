Đem loạt đồ kỳ quặc vào phòng thi, sĩ tử 2K3 khiến netizen khó hiểu

Mới đây, trên MXH truyền tay nhau chiếc túi tài liệu đựng các vật dụng mà nhiều sĩ tử chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT gây chú ý. Bên cạnh các đồ vật quen thuộc vào mỗi mùa thi tốt nghiệp THPT Quốc gia như bút, thước kẻ, giấy dự thi,...thì đâu đó lại xuất hiện các đồ vật khác rất kỳ quặc như thìa, muỗng hay thậm chí là đũa. Dù đã ôn luyện kỹ lưỡng, nhưng một số thí sinh vẫn trấn an mình trước ngày thi tốt nghiệp bằng cách mang theo "bùa hộ mệnh" để nhận được may mắn, vượt qua kỳ thi dễ dàng. Và chiếc "bùa hộ mệnh" mà không ít sĩ tử sử dụng đó là những chiếc thìa, chiếc muỗng đi kèm với các vật dụng học tập khác. Chiếc thìa đi kèm quả xoài có lẽ là combo khó quên của đời học sinh, "bùa hộ mệnh" này ắt hẳn đã được nhiều sĩ tử áp dụng. Được biết, trào lưu lạ lùng này bắt nguồn từ một fanpage dành cho giới trẻ. Để giúp các sĩ tử vững tâm trong kỳ thì sắp tới, admin đã đăng tải hình ảnh một chiếc thìa kèm dòng trạng thái: “Share hình cái muỗng để đạt điểm cao trong kỳ thi sắp tới, nếu bỏ qua hình này thì… không sao cả, chúc các bạn thi tốt”. Bài đăng này đã được nhiều sĩ tử trước kỳ thi hưởng ứng trong khoảng vài năm nay. Thậm chí không dừng lại ở việc chia sẻ bài viết, các thí sinh dự thi còn đem nguyên cái thìa vào phòng thi như “bùa hộ mệnh” để lấy may. Có thí sinh còn cẩn thận đem hẳn một hạt đậu đỏ để lấy may. Có bạn còn mang theo cờ tổ quốc, gấp gọn để vào trong túi. Ngoài bút, máy tính cầm tay, thí sinh này còn đem theo cả chiếc muỗng khá to. Đâu chỉ một cái thìa, thí sinh này còn soạn hẳn hàng chục cái cho cẩn thận. Mang hẳn lược đi để chải chuốt lại kiến thức cho logic, chỉn chu. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Thí sinh chuẩn bị thi trong trạng thái 'bình thường mới' - Nguồn: VTV24

