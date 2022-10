Khám phá loại quả “đặc sản” tuổi thơ các TikToker săn đón

Trên MXH TikTok thời gian qua khiến cư dân mạng phải thèm thuồng với thứ quả tuổi thơ bé xíu màu xanh và chấm với muối ớt cực ngon miệng. Không phải xoài cũng chẳng phải cóc, đây là loại quả vừa quen thuộc lại vừa không quen với tuổi thơ rất nhiều người mang tên... mít non, hay dái mít. Loại quả đặc sản tuổi thơ này thưởng thức khi nó đang non, chỉ to tần hai ngón tay, và để ngon miệng nhất là khi nó được chấm cùng muối ớt. Trong hai loại quả mít đực và mít cái thì mít cái sẽ phát triển thành những quả mít to còn mít đực sẽ rụng xuống. Mít đực rụng xuống lại trở thành đặc sản của rất nhiều trẻ nhỏ ở quê và đến tận bây giờ món ăn tuổi thơ này vẫn là “cực phẩm” với nhiều bạn. Những quả mít non chỉ bé bằng hai ngón tay, có màu xanh non, thân quả có nhiều cám và có vị chát, thế nhưng khi được ăn cùng loại muối ớt cay giã nhuyễn thì chu chua, thật “hết nước chấm”. Những quả vàng thơm có phấn sẽ ngon hơn, còn nước chấm “thần thánh” thì lại cực đơn giản với những nguyên liệu sẵn có như muối, đường, ớt và xay nhuyễn trộn đều với nhau. Vị chát của mít cùng chút cay cay mặn mặn của nước chấm sẽ khiến bạn phải “nuốt nước bọt” mỗi khi nghĩ đến. Trẻ con thường cắt những trái mít nhí này lúc chỉ to bằng ngón tay cái để ăn, mít nhí có vị hơi chát nhưng bùi bùi rất thú vị. Ở miền Nam, các bạn ngày nhỏ thường chấm mắm đường, còn ở miền Trung và miền Bắc lại chấm với muối ớt. Không chỉ là một món ăn, với nhiều người đây còn là kỉ niệm của một tuổi thơ dữ dội. Khoảng thời gian khi chưa có nhiều món ăn vặt hay bánh kẹo, thì những món ăn như mít non trở thành món ăn thần thánh, đặc sản trong lòng những đứa trẻ. Nhờ TikTok, món ăn tuổi thơ tưởng như đã đi vào quên lãng được giới thiệu tới nhiều người hơn. Ảnh: Tổng hợp

Trên MXH TikTok thời gian qua khiến cư dân mạng phải thèm thuồng với thứ quả tuổi thơ bé xíu màu xanh và chấm với muối ớt cực ngon miệng. Không phải xoài cũng chẳng phải cóc, đây là loại quả vừa quen thuộc lại vừa không quen với tuổi thơ rất nhiều người mang tên... mít non, hay dái mít. Loại quả đặc sản tuổi thơ này thưởng thức khi nó đang non, chỉ to tần hai ngón tay, và để ngon miệng nhất là khi nó được chấm cùng muối ớt. Trong hai loại quả mít đực và mít cái thì mít cái sẽ phát triển thành những quả mít to còn mít đực sẽ rụng xuống. Mít đực rụng xuống lại trở thành đặc sản của rất nhiều trẻ nhỏ ở quê và đến tận bây giờ món ăn tuổi thơ này vẫn là “cực phẩm” với nhiều bạn. Những quả mít non chỉ bé bằng hai ngón tay, có màu xanh non, thân quả có nhiều cám và có vị chát, thế nhưng khi được ăn cùng loại muối ớt cay giã nhuyễn thì chu chua, thật “hết nước chấm”. Những quả vàng thơm có phấn sẽ ngon hơn, còn nước chấm “thần thánh” thì lại cực đơn giản với những nguyên liệu sẵn có như muối, đường, ớt và xay nhuyễn trộn đều với nhau. Vị chát của mít cùng chút cay cay mặn mặn của nước chấm sẽ khiến bạn phải “nuốt nước bọt” mỗi khi nghĩ đến. Trẻ con thường cắt những trái mít nhí này lúc chỉ to bằng ngón tay cái để ăn, mít nhí có vị hơi chát nhưng bùi bùi rất thú vị. Ở miền Nam, các bạn ngày nhỏ thường chấm mắm đường, còn ở miền Trung và miền Bắc lại chấm với muối ớt. Không chỉ là một món ăn, với nhiều người đây còn là kỉ niệm của một tuổi thơ dữ dội. Khoảng thời gian khi chưa có nhiều món ăn vặt hay bánh kẹo, thì những món ăn như mít non trở thành món ăn thần thánh, đặc sản trong lòng những đứa trẻ. Nhờ TikTok, món ăn tuổi thơ tưởng như đã đi vào quên lãng được giới thiệu tới nhiều người hơn. Ảnh: Tổng hợp