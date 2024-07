Kết hôn suốt 5 năm không có con, nàng dâu bất ngờ chia sẻ

Mới đây, trên tiktok xuất hiện bài viết về việc một cô gái tâm sự rằng gia đình chồng của cô ấy đã đối xử với cô ấy như thế nào khi mà 2 vợ chồng cô hơi khó có con, câu chuyện này đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Theo đó, nàng dâu này lấy chồng là con một, chính vậy việc có con cái rất quan trọng. Tuy nhiên cả 2 vợ chồng đã thử khá nhiều biện pháp nhưng 5 năm trời vẫn chưa có em bé. Tuy nhiên, thay vì chỉ trích con dâu, cả nhà chồng có thái độ khiến cô nàng ấm lòng. Mẹ chồng an ủi "Có con thì tốt, nhưng không có cũng đừng lo, nhiều cặp vợ chồng không có con vẫn hạnh phúc". Ông bà chồng cũng là nguồn động viên to lớn. Không chỉ bố mẹ chồng, dì của chồng cũng thường chia sẻ, cùng tìm phương pháp để vợ chồng cô có em bé. Nhiều người đã bình luận: "Có nhà chồng như vậy đúng là phúc 3 đời", "nàng dâu may mắn quá, gặp được gia đình chồng như này là tốt quá rồi". Chồng cô an ủi nếu không có con được thì sẽ mua chú chó nhỏ về nuôi. Câu chuyện là nguồn an ủi to lớn cho những nàng dâu cùng cảnh ngộ, nhiều người bày tỏ câu chuyện này củng cố cho nhiều người niềm tin về gia đình và hôn nhân.

