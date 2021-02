Kênh Tiktok triệu follow “bay màu”, Trần Đức Bo ôm mặt khóc nức nở

Dù không phải là ca sĩ hay diễn viên, song Trần Đức Bo luôn thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng nhờ những hình ảnh, video clip với gương mặt trang điểm quá đà và những động tác kỳ dị. Bên cạnh thị phi và ồn ào bị chỉ trích, thảm hoạ mạng Trần Đức Bo cũng nhận được sự yêu quý của 1 số người bởi lẽ những chuyện mà anh chàng gây ra chủ yếu để giải trí, vô hại. Cách đây vài ngày, cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ trước thông tin tài khoản TikTok của thảm hoạ mạng này với 1,4 triệu người theo dõi đã "bay màu". Đồng thời, tài khoản Facebook của anh chàng cũng bị tạm khoá trong thời gian 30 ngày. Trước sự việc đó, mới đây nhất Đức Bo đăng một đoạn clip dài hơn 22 phút kể về mọi chuyện, tâm sự và gửi lời cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Nói về chuyện bị xoá tài khoản TikTok, Trần Đức Bo cho biết chuyện tiếc là có nhưng ngay tại thời điểm làm clip, anh chàng không còn cảm giác gì hết, không tiếc nuối gì hết. Ngoài ra, Trần Đức Bo cho rằng việc bị xoá TikTok và khoá Facebook là do một bên nào đó ra tay. Anh chàng còn cúi gập người để cảm ơn và bật khóc vì xúc động. Trước đó Trần Đức Bo đăng bài kể khổ và tiết lộ nguyên nhân tài khoản TikTok bị xoá mất. Trần Đức Bo lo lắng thông báo với mọi người: 'Không biết nên khóc hay cười trừ đây? Kênh TikTok của mình lại bị xoá nữa rồi mọi người ơi! Clip mình đăng lên mấy tháng gần đây hầu như là ăn mặc bình thường, có lúc sẽ mặc đồ con gái chứ không có hở hang hay vuốt ve gợi cảm gì... Theo như những gì Trần Đức Bo tiết lộ thì rất có thể tài khoản bị xoá là vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng do ăn mặc hở hang và có phần phản cảm. Tuy nhiên, theo Trần Đức Bo cho biết những nội dung thời gian gần đây anh đăng tải lại không hề phạm phải những tiêu chuẩn này. Còn theo nhiều người, rất có thể do những "dấu ấn" không đẹp trước đây mà tài khoản của Trần Đức Bo "để ý" và có kết quả này. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Những hiện tượng mạng đình đám trong năm 2020 thiếu tài năng, thừa chiêu trò - Nguồn: SaoStar

