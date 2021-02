Kênh Tiktok triệu follow "bay màu", Trần Đức Bo đau đớn nhìn nguyên nhân

Trần Đức Bo được mệnh danh là thảm họa mạng khi liên tiếp có những hành động quá lố trên mạng xã hội. Điển hình là anh chàng rất thích giả gái rồi chụp nhiều loạt ảnh hớ hênh, đôi khi là phản cảm. Trên nhiều nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram và TikTok của thảm họa mạng Trần Đức Bo đều có một lượng lớn người theo dõi. Mới đây, cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ khi không biết lí do vì sao mà tài khoản TikTok hơn 1,4 triệu lượt theo dõi của thảm họa mạng Trần Đức Bo bỗng dưng "bay màu". Không lâu sau đó, trang cá nhân Facebook của Trần Đức Bo cũng vừa đăng bài kể khổ và tiết lộ nguyên nhân tài khoản TikTok bị xoá mất. Trần Đức Bo lo lắng thông báo với mọi người: 'Không biết nên khóc hay cười trừ đây? Kênh TikTok của mình lại bị xoá nữa rồi mọi người ơi! Clip mình đăng lên mấy tháng gần đây hầu như là ăn mặc bình thường, có lúc sẽ mặc đồ con gái chứ không có hở hang hay vuốt ve gợi cảm gì... Vậy mà liên tiếp rất nhiều clip em đăng lên bị xoá vì vi phạm hướng dẫn cộng đồng? Lâu lâu một vài lần thì mình có thể thông cảm nhưng cứ 10 clip đăng lên là 3 - 4 clip bị xoá rồi chặn thì em cũng bất lực luôn". Trần Đức Bo cho biết thêm. Theo như những gì Trần Đức Bo tiết lộ thì rất có thể tài khoản bị xoá là vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng do ăn mặc hở hang và có phần phản cảm. Tuy nhiên, theo Trần Đức Bo cho biết những nội dung thời gian gần đây anh đăng tải lại không hề phạm phải những tiêu chuẩn này. Còn theo nhiều người, rất có thể do những "dấu ấn" không đẹp trước đây mà tài khoản của Trần Đức Bo "để ý" và có kết quả này. Cũng theo Trần Đức Bo, nếu sau lần này không lấy lại được tài khoản thì sẽ bỏ cuộc và tập trung vào các trang mạng xã hội khác. Trần Đức Bo tự nhận mình đi lên từ hai bàn tay trắng và không được ai nâng đỡ nên giờ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Ở cuối bài, Trần Đức Bo cũng có ẩn ý trách móc rằng dường như có ai đó đang cố ý phá mình vì việc anh bị cảnh cáo xoá tài khoản diễn ra rất nhiều lần dù đã cố gắng không vi phạm tiêu chuẩn nào. Mời độc giả xem video: Những hiện tượng mạng đình đám trong năm 2020 thiếu tài năng, thừa chiêu trò - Nguồn: SaoStar

