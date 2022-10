Hot gymer Hà Tĩnh khoe vòng 3 gần 1m nhìn mà mê

Nguyễn Trà My được biết tới với nhiều vai trò khác nhau, trong đó cô được nhớ tới nhiều nhất là một " hot girl phòng gym", đặc biệt với vòng 3 gần 1m. Theo tìm hiểu, hot gymer đến từ Hà Tĩnh sở hữu vòng ba ấn tượng khi lớn 101cm. Trà My có lựa chọn đa dạng về phong cách thời trang ở đời thường. "Hot girl phòng gym" thường xuyên áp dụng công thức lên đồ quần jean với áo ngắn để khoe đường cong hơn đường đua. Ngoài ra, những chiếc váy bodycon cũng là lựa chọn phù hợp để Trà My gợi cảm hơn ở những khoảnh khắc đời thường. Trà My không giới hạn bản thân trong một phong cách cụ thể. Tự tin với body, Trà My luôn ghi điểm ở những thiết kế basic. Để có được vóc dáng như hiện tại là sự nỗ lực trong nhiều năm luyện tập của Trà My. Bên cạnh là một HLV tập luyện, Trà My còn thử sức ở vai trò MC, diễn viên... Trà My từng chia sẻ rằng: "Đừng sợ nâng tạ nặng và sợ cơ bắp, một cơ thể càng nhiều cơ bắp thì càng dễ dàng giảm mỡ. Cái đích của việc tập và thay đổi là phải là tìm cách nào đó để được ăn nhiều mà không béo chứ không phải khổ sở duy trì chế độ ăn kiêng khắt khe". 1 năm tập gym, vòng 3 của Trà My đã tăng từ 84 lên 96 cm. Cũng chính vì quyết định theo đuổi bộ môn gym lâu dài nên Trà My quyết định nâng cấp vòng 1. Bởi sau thời gian tập nặng size ngực của cô đã giảm đi 4 cm, từ 86 xuống còn hơn 82 cm còn vòng mông thì tăng 12 cm nếu không nâng cấp thì tỷ lệ ngực và eo, mông sẽ mất cân đối.

