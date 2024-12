Hot girl xứ Nghệ diện váy hai dây khoe dáng bất chấp mưa lạnh

Tại Sân vận động Mỹ Đình, tối 7/12 concert Anh Trai Say Hi đã diễn ra trong sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả. Rất nhiều bạn trẻ đã không ngại lên đồ chặt chém, có mặt tại nơi tổ chức từ sớm. Diện chiếc váy hai dây ôm sát, cô nàng Phạm Quỳnh Trang vô cùng nổi bật khi tham gia concert. Mặc dù tối hôm đó thời tiết có mưa phùn nhẹ và khá lạnh, nhưng với tinh thần "cháy hết mình", Quỳnh Trang đã không ngại lên đồ thật đẹp để check-in. Trong những bức ảnh được đăng tải, có thể nhận ra cô nàng ngồi ở khu vực VIP, khá gần với sân khấu nên có những bức hình check-in cực kỳ ấn tượng. Ở phần bình luận bài viết, Quỳnh Trang nhận về rất nhiều lời ngợi khen, xuýt xoa về nhan sắc: "Cô nào mà slay thế nhỉ", "xinh quá, mê quá", "không lạnh à chị yêu ơi, nhưng mà slay lắm nhé". Phạm Quỳnh Trang sinh năm 1996, đến từ Nghệ An, cô nàng từng nổi đình nổi đám trên mạng xã hội nhờ một tấm ảnh chụp vô tình ghi lại khoảnh khắc nghỉ giải lao lúc học thể dục. Cô nàng từng tốt nghiệp khoa Triết học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô nàng sở hữu thân hình mảnh mai nhưng "vòng nào ra vòng nấy". Chia sẻ về bí quyết giữ dáng và làm đẹp của mình, 9x cho biết cô sở hữu cơ địa gầy nên không quá áp lực trong việc ăn uống. Tuy vậy, cô duy trì lịch tập gym, chạy bộ đều đặn và không thức khuya, không sử dụng bia, rượu hay đồ ăn nhanh. Nhờ ngoại hình nổi bật, Quỳnh Trang làm thêm công việc người mẫu ảnh và mở một cửa hàng online cùng em gái. Cô nàng theo đuổi phong cách nữ tính, trang phục ưa thích là những thiết kế ôm sát có thể khoe trọn vẻ đẹp hình thể. (Ảnh: FBNV)

