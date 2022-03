“Hot girl xăm mình” An Giang sở hữu 30 hình xăm giờ ra sao?

Cách đây 3 năm, " hot girl xăm mình" Trần Thị Thiên Hương (quê An Giang) nổi “rần rần” khắp mạng xã hội với hình ảnh xăm kín người. Hot girl An Giang được khen ngợi rất nhiều bởi gương mặt ngây thơ, xinh đẹp, làn da trắng nõn nà… nhưng đối lập với đó lại là những hình xăm hầm hố trên cơ thể. Ít ai ngờ, cô gái có vẻ ngoài trong trẻo như vậy lại có mơ ước xăm kín người từ khi còn nhỏ. Thiên Hương sở hữu hình xăm đầu tiên vào năm 18 tuổi bởi một lý do rất đơn giản là… thích. Chỉ trong vòng một năm, gái xinh này đã tậu thêm 30 năm hình xăm lớn, nhỏ trên khắp cơ thể. Xăm hình đối với cô gái An Giang giống như chất gây nghiện, mỗi lần có chuyện vui hoặc buồn, cô lại đến tiệm xăm. Cô nàng sở hữu gương mặt xinh đẹp, làn da trắng sứ nhưng cơ thể chi chít vết mực nhiều màu sắc. Điều này tuy đặc biệt nhưng khiến Thiên Hương gặp không ít lời đàm tiếu, phê phán từ người khác. Sau 3 năm được biết đến, cuộc sống của “thánh nữ xăm mình An Giang” có nhiều thay đổi. Thiên Hương của hiện tại đã trưởng thành, chững chạc hơn, biết bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của người khác, tập trung vào cuộc sống của riêng mình. Thiên Hương của năm 22 tuổi vẫn có niềm đam mê mãnh liệt với xăm hình. Những năm qua, cô vẫn không ngừng “lấp chỗ trống” trên cơ thể bằng những hình xăm nhỏ. Những hình xăm mà cô chọn có thể là vài con số, hình bông hoa… Có lúc, vì thích cảm giác kim châm lên da thịt, cô còn xăm lại những hình cũ để nó rõ nét hơn. Từ một cô gái mê xăm hình, giờ đây, Thiên Hương đã trở thành nữ thợ xăm chuyên nghiệp. Cũng từ niềm đam mê xăm hình, cô gái An Giang đã tìm được “mảnh ghép” phù hợp, là một chàng trai hơn cô 8 tuổi, cũng là một thợ xăm và sở hữu không ít hình xăm hầm hố trên cơ thể. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Những nữ MC 9X thống trị sân khấu nhờ nhan sắc nổi bần bật - Nguồn: Yan News

