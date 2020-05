Hot girl Việt xóa bỏ định kiến nhan sắc tỉ lệ nghịch trí tuệ

Mẫn Tiên là một trong những hot girl Việt đình đàm và nằm trong nằm "bộ 3 sát thủ" gái xinh Hà thành cùng với An Japan, Quỳnh Anh Shyn từng khiến nhiều người phải chú ý. Không chỉ xinh đẹp, Mẫn Tiên sở hữu bảng thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa đáng nể. Cô nàng không học tập trong nước mà quyết định sang Nhật Bản du học và nhận được học bổng bán phần ngành Văn hóa - Xã hội - Truyền thông của ĐH Ritsumeikan Asia Pacific University (Oita, Nhật Bản). Trong những tháng du học tại Nhật Bản, hot girl Mẫn Tiên được trao tấm bằng chứng nhận trở thành Đại sứ du lịch của thành phố Beppu. Chưa dừng lại ở đó, cô nàng còn vinh dự được tham gia chiến dịch One Day Police - một ngày thử làm cảnh sát trưởng tại thành phố đang sinh sống. Khánh Vy nổi lên với biệt danh “hot girl 7 thứ tiếng”, chính vì vậy, cô nàng này cũng sở hữu bảng thành tích cực khủng trong học tập. Chưa dừng lại ở chuyện học tập, Khánh Vy xứng đáng với danh xưng "con nhà người ta" khi lần lượt lộ rõ những điểm mạnh như xinh đẹp, hát hay lại còn dẫn chương trình khá chuyên nghiệp. Tháng 6/2019, Khánh Vy cũng là một trong 4 đại diện châu Á tham gia Ambassador Tour tại Washington, Mỹ. Trước đó, cô nàng cũng nhận được học bổng 200 triệu đồng để du học trong 2 tuần tại New York, Mỹ. Mie Nguyễn bắt đầu trở nên nổi tiếng khi đăng quang Ngôi sao thời trang, sau đó, cô trở thành hot girl đình đám Sài thành. Không chỉ xinh đẹp, cô nàng còn là học sinh ưu tú tại trường Quốc tế TP. HCM với điểm TOEEFL đạt 111/120. Mie từng khiến nhiều người thán phục khi lọt vào Dean’s List - danh sách tôn vinh những sinh viên xuất sắc trong kỳ học mùa xuân 2016. Sau khi nổi tiếng,Mie đột ngột dừng mọi hoạt động nghệ thuật để sang Mỹ du học ngành Kịch nghệ, chuyên ngành Diễn xuất tại trường Northeastern University. Vừa qua, cô đã tốt nghiệp loại giỏi tại trường đại học nói trên và tiếp tục hoàn thành bậc cao học chuyên ngành truyền thông. Nguyễn Lâm Thảo Tâm gây ấn tượng với diễn xuất mộc mạc, chân thật và nhan sắc xinh đẹp, sắc sảo. Bước ra bộ phim Mắt Biếc, tên tuổi của hot girl này càng nổi bật hơn. Sau những thành công trong vai diễn đầu tay, thành tích học tập của Thảo Tâm lần lượt được dân tình “đào” lại khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Cô nàng từng là đại diện của Việt Nam tham dự Diễn đàn lãnh đạo trẻ thế giới vào năm 2016. Đặc biệt, cô còn được dân mạng gọi là “hot girl IELTS” khi đạt điểm IELTS 8.5 ngay trong lần thi đầu tiên vào năm 2017. Chưa dừng lại ở đó, Thảo Tâm còn nhận được học bổng của ĐH Fulbright Việt Nam, tuy nhiên cô quyết định không đi du học. Mời quý độc giả xem video: Tik Tok Việt Nam || Khi Các Hot Girl Việt Nam Chơi Tik Tok - Part 2 - Nguồn: Youtube

