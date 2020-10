Hot girl Việt và lần chị chị em em đổ vỡ vì... kẻ thứ ba

Mới đây nhất chính là vụ việc mối quan hệ " chị chị em em" rạn nứt của Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn. Bắt nguồn từ thông tin nữ ca sĩ có bạn trai mới là thiếu gia Hà thành, người này hẹn hò với một vài "gái xinh" trước đó. Giữa thời điểm người bạn thân thiết có bạn trai mới, Quỳnh Anh Shyn bất ngờ unfollow tài khoản trên Instagram của Chi Pu và cô nàng còn đăng một story đầy ẩn ý: 'Be a good person in real life, not in social media' (Tạm dịch: Hãy làm người tốt ngoài đời thật, đừng chỉ trên mạng xã hội). Động thái này của cả 2 làm dấy lên nghi vấn bạn trai hiện tại của Chi Pu có mối quan hệ đặc biệt với Quỳnh Anh Shyn trước đó. Cả Salim cũng unfollow Chi Pu trong đêm. Chi Pu đã có động thái gây chú ý giữa lúc dân tình đang xôn xao bàn tán. Giọng ca Cung đàn vỡ đôi bất ngờ chia sẻ hình ảnh sexy được chụp lại trong chuyến du lịch vừa qua cùng hội bạn. Hiện tại, tất cả những thông tin về tình chị em của Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn nghỉ chơi hay hẹn hò người yêu cũ của bạn thân vẫn chỉ là tin đồn. Thực hư ra sao có lẽ vẫn cần thời gian và chính chủ lên tiếng. Maya và Tâm Tít từng là chị em, bạn bè rất thân thiết khi cả hai cùng hoạt động nghệ thuật ở Hà Nội. Hai cô nàng từng nhiều lần rủ nhau đi sự kiện và chụp ảnh chung đầy tình cảm. Tuy nhiên mối tình chị em thân thiết nhất showbiz này kéo dài chưa được bao lâu thì hai người đẹp đã nghỉ chơi với nhau khi Tâm Tít kết hôn với Ngọc Thành - tình cũ của Maya. Maya đã đăng tải một dòng trạng thái chỉ đích danh cựu hot girl Hà Thành để "dằn mặt". Bên cạnh đó, cô còn tiết lộ từng có mối tình 7 năm với chồng Tâm Tít hiện tại - doanh nhân Ngọc Thành. Sau dòng trạng thái chỉ thẳng mặt của Maya, Tâm Tít cũng lên tiếng cho biết, trong ngày cưới của cô, Maya đăng tải dòng trạng thái khó hiểu, đồng thời liên tục bình luận trên hình ảnh có mặt nam doanh nhân Ngọc Thành những lời lẽ trách móc. Tâm Tít và Maya từng có mối quan hệ chị em khá thân thiết lại xảy ra mâu thuẫn đỉnh điểm như hiện tại là câu chuyện đáng buồn nhất khi trót yêu tình cũ của bạn thân. Một mối quan hệ chị em nữa bị "rạn nứt" khiến dân tình mệt mỏi đó chính là Á hậu Huyền My và Á hậu Dương Tú Anh. Năm 2017, hai nàng Hậu nổi tiếng vướng vào tin đồn rạn nứt tình chị em. Sự việc bắt nguồn từ sau đêm chung kết Miss Grand International 2017 vào tháng 10/2017 khi Huyền My dừng chân ở Top 10. Được biết, Bảo Hưng - chàng thiếu gia từng hẹn hò Tú Anh nhưng đã chia tay lại âm thầm tới ủng hộ cho Huyền My trong ngày thi trọng đại này. Nhiều người cho rằng, việc bạn trai cũ tới cổ vũ cho Huyền My khiến Tú Anh cảm thấy không thoải mái. Sau nghi vấn "đá xéo" nhau trên mạng xã hội, Tú Anh - Huyền My còn giáp mặt nhau trong một sự kiện. Khi nhận được đề nghị chụp ảnh chung, cả hai vẫn chủ động ôm eo thân mật sau tin đồn "bằng mặt không bằng lòng". Trước đó, hai hàng Á hậu từng có mối quan hệ rất tốt đẹp trong nhiều năm khi thường xuyên thân thiết tại các sự kiện giải trí, thậm chí có những dự án chung. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Trang Khàn - Linda tình chị em chắc có bền lâu? - Nguồn: SaoStar

