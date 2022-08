Hot girl Vân Tiny và cơn đau đầu tuyển bảo mẫu cho quý tử

Mới đây, Vân Tiny tiếp tục có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân về việc tìm bảo mẫu cho quý tử Corbin (3 tuổi). Trước đó vào tháng 7, bà xã Youtuber Fabo Nguyễn cũng đăng tin tìm vú nuôi chăm sóc cho con trai nhưng có vẻ như vợ chồng cô vẫn chưa chốt được người ưng ý. Tiêu chí mà cựu hot girl đưa ra, phụ nữ trong độ tuổi 35 - 45 (ưu tiên người độc thân, không vướng bận gia đình), có kinh nghiệm, thương trẻ con, đặc biệt sạch sẽ, kiệm lời. Công việc chính mà bảo mẫu nhà Vân Tiny phải làm là chăm bé, cho ăn, tắm rửa, giặt đồ, dọn phòng và chơi đùa cùng bé Do hiện tại Corbin (quý tử nhà Vân Tiny) đã đi học (từ 7h sáng - 4h chiều) nên chủ yếu chăm buổi sáng và chiều lúc bé học về. Trong thời gian cậu bé đi học thì làm những việc liên quan đến em bé hoặc phụ lặt vặt trong gia đình. Theo chia sẻ của vợ Youtuber Fabo Nguyễn do trong nhà đang có 3 giúp việc khác nên công việc rất nhẹ nhàng. Trong lúc chăm bé còn được sự hỗ trợ của những người làm khác. Vân Tiny cho biết, con trai mình rất ngoan ngoãn và đáng yêu. Nhưng bà xã Fabo Nguyễn nhận là người rất kĩ tính trong việc trông con, nên ai chưa có kinh nghiệm hoặc chỉ chăm con cháu trong nhà hot mom sẽ không nhận. Với những yêu cầu trên, đổi lại bảo mẫu khi làm việc cho gia đình Vân Tiny sẽ được hưởng những phúc lợi cực hấp dẫn như: Lương 10 triệu/tháng (làm đủ năm có lương tháng 13), quà sinh nhật, lì xì Tết. Nếu làm tốt sẽ được thưởng thêm mỗi tháng. Nếu là cô giáo mầm non có thể dạy thêm tiếng Anh cho Corbi thì sẽ được trả lương cao hơn. Ngoài ra, các vị bảo mẫu cho quý tử nhà Vân Tiny còn được ăn uống ngày 3 buổi, gia đình đi du lịch trong và ngoài nước đều được đi cùng như người trong nhà. Với loạt phúc lợi cực hấp dẫn đưa ra, rất nhiều người đã xin ứng tuyển. Vân Tiny tên thật Nguyễn Hải Vân (SN 1992), từng được biết đến là hot girl Sài thành nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ. Tên tuổi của Vân Tiny càng được quan tâm hơn khi kết hôn với Fabo Nguyễn - thiếu gia tập đoàn điện tử Sài Gòn kiêm Youtuber đình đám.

Mới đây, Vân Tiny tiếp tục có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân về việc tìm bảo mẫu cho quý tử Corbin (3 tuổi). Trước đó vào tháng 7, bà xã Youtuber Fabo Nguyễn cũng đăng tin tìm vú nuôi chăm sóc cho con trai nhưng có vẻ như vợ chồng cô vẫn chưa chốt được người ưng ý. Tiêu chí mà cựu hot girl đưa ra, phụ nữ trong độ tuổi 35 - 45 (ưu tiên người độc thân, không vướng bận gia đình), có kinh nghiệm, thương trẻ con, đặc biệt sạch sẽ, kiệm lời. Công việc chính mà bảo mẫu nhà Vân Tiny phải làm là chăm bé, cho ăn, tắm rửa, giặt đồ, dọn phòng và chơi đùa cùng bé Do hiện tại Corbin (quý tử nhà Vân Tiny) đã đi học (từ 7h sáng - 4h chiều) nên chủ yếu chăm buổi sáng và chiều lúc bé học về. Trong thời gian cậu bé đi học thì làm những việc liên quan đến em bé hoặc phụ lặt vặt trong gia đình. Theo chia sẻ của vợ Youtuber Fabo Nguyễn do trong nhà đang có 3 giúp việc khác nên công việc rất nhẹ nhàng. Trong lúc chăm bé còn được sự hỗ trợ của những người làm khác. Vân Tiny cho biết, con trai mình rất ngoan ngoãn và đáng yêu. Nhưng bà xã Fabo Nguyễn nhận là người rất kĩ tính trong việc trông con, nên ai chưa có kinh nghiệm hoặc chỉ chăm con cháu trong nhà hot mom sẽ không nhận. Với những yêu cầu trên, đổi lại bảo mẫu khi làm việc cho gia đình Vân Tiny sẽ được hưởng những phúc lợi cực hấp dẫn như: Lương 10 triệu/tháng (làm đủ năm có lương tháng 13), quà sinh nhật, lì xì Tết. Nếu làm tốt sẽ được thưởng thêm mỗi tháng. Nếu là cô giáo mầm non có thể dạy thêm tiếng Anh cho Corbi thì sẽ được trả lương cao hơn. Ngoài ra, các vị bảo mẫu cho quý tử nhà Vân Tiny còn được ăn uống ngày 3 buổi, gia đình đi du lịch trong và ngoài nước đều được đi cùng như người trong nhà. Với loạt phúc lợi cực hấp dẫn đưa ra, rất nhiều người đã xin ứng tuyển. Vân Tiny tên thật Nguyễn Hải Vân (SN 1992), từng được biết đến là hot girl Sài thành nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ. Tên tuổi của Vân Tiny càng được quan tâm hơn khi kết hôn với Fabo Nguyễn - thiếu gia tập đoàn điện tử Sài Gòn kiêm Youtuber đình đám.