Hot girl tuyển chồng trên Threads có màn "dậy thì thành công"

Trong những bài đăng trên nền tảng Threads với nội dung "tuyển chồng/ người yêu", bài đăng của một cô nàng khiến nhiều người chú ý không chỉ bởi nhan sắc xinh đẹp mà còn học vấn cực khủng. Đó là Đó là Hoài Thương - hay còn được biết đến với cái tên quen thuộc @gowiththuong, cô nàng sở hữu tài khoản Tiktok với hàng trăm nghìn người theo dõi. Lướt trang cá nhân của cô nàng, nhiều người ngỡ ngàng với nhan sắc xưa - nay được chính chủ đăng tải công khai. Hoài Thương không ngại khoe nhan sắc trước đây của chính mình, so sánh với nhan sắc hiện tại của bản thân. Theo đó, trong bức ảnh trước đây được nàng Tiktoker đăng tải, Hoài Thương sở hữu gương mặt khá bầu bĩnh, đường nét khá nhạt nhòa, đôi mắt sụp mí không gây ấn tượng quá nhiều. So sánh với thời điểm hiện tại, nhan sắc của cô nàng đã có sự thăng hạng vượt bậc, sống mũi cao thẳng, đôi mắt 2 mí long lanh cùng gương mặt thon gọn. Cùng với đó, cách ăn mặc của nàng hot Tiktoker cũng thời trang hơn, có gu hơn. Hoài Thương chia sẻ trên trang cá nhân, cô nàng không can thiệp thẩm mỹ cắt mí để có được hình ảnh hiện tại: "18 năm đầu đời, mắt tui siêu lệch vì 1 bên 1 mí, 1 bên 2 mí… Sau năm 18 tuổi mắt 1 mí của tui tiến hoá thành mí lót, nhưng vì nhiều mỡ mắt nên không kích mí nổi. Giờ tui 24 tuổi, đã tự kích mí cho 2 mắt bằng nhau mà không cần phải đi cắt mí." Hoài Thương theo đuổi phong cách nữ tính, ngọt ngào, mang vibe thanh xuân vườn trường. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Hoài Thương cũng có bảng thành tích cực khủng khi Thương tốt nghiệp loại giỏi khoa Kinh doanh quốc tế tại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội - ngôi trường đại học top đầu cả nước. Hiện tại, cô nàng đang là chủ một studio chụp ảnh ở Hà Nội. (Ảnh: Threads NV)

