Hot girl trường y thường bị nhầm lai Tây diện bikini nóng bỏng

Hồ Phương Liên được nhiều người biết đến với danh xưng "hot girl trường y", "hoa khôi trường y" khi đăng quang hoa khôi cuộc thi Gương mặt nữ sinh viên Y Dược năm 2018 do Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên tổ chức. Cô nàng gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sắc sảo với đôi mắt to tròn, hàng lông mày rậm, sống mũi cao và nụ cười rạng rỡ. Gương mặt của cô khiến nhiều người không ít lần nhầm lẫn cô là gái lai Tây. Mới đây, nàng "hoa khôi trường y" vừa đăng tải bộ ảnh dạo biển mùa hè trong trang phục bikini màu trắng kem đầy hút mắt. Trong thiết kế bikini lụa, cô nàng khoe trọn đường cong nóng bỏng với vòng 1 căng tròn và vòng eo con kiến. Bikini lụa được cô nàng ưa thích và lựa chọn mặc đi biển trong nhiều dịp khác nhau. Được biết sau khi tốt nghiệp đại học ngành Dược với tấm bằng loại khá, Hồ Liên không phát triển theo chuyên môn từng được đào tạo mà tập trung làm người mẫu ảnh - công việc cô duy trì từ lúc còn là sinh viên. Hiện tại, cô nàng cũng phát triển theo nghề trang điểm. Cô nàng thu hút hơn 1 triệu người theo dõi trên nền tảng Facebook. Hoa khôi trường y hiện có cuộc sống sang chảnh, đi du lịch nhiều quốc gia trên thế giới như Ý, Pháp, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Cô theo đuổi phong cách thời trang nữ tính và thanh lịch, tôn lên vóc dáng thon gọn. So với thời điểm mới nổi tiếng, Hồ Liên hiện tại xinh đẹp và trưởng thành hơn rất nhiều. Cô chăm chút hơn cho bản thân và thần thái cuốn hút hơn.

