“Hot girl trường quân đội” gây sốt khi thi The Face

Trương Diệu Linh xinh đẹp trong đồng phục trường.

Trương Diệu Linh (SBD 602) còn được biết đến trên mạng xã hội là “hot girl trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội”. Nhiều lần xuất hiện trong bộ quân phục của trường, Trương Diệu Linh khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa, mặc dù có vẻ đẹp chững chạc hơn so với tuổi thế nhưng cô nàng lại thể hiện được thần thái sang trọng.

Trên mạng xã hội, Trương Diệu Linh gần như chỉ đăng tải hình ảnh check-in ở những nhà hàng, khách sạn hoặc resort sang chảnh, còn về công việc hầu như là rất hiếm. Chính vì điều này mà có lẽ thông tin cô nàng sinh năm 2001 này đang sở hữu một căn biệt thự trị giá 30 tỷ cùng nhiều tài sản giá trị như siêu xe Porsche, túi xách hàng hiệu, mỹ phẩm đắt tiền… khiến nhiều người hoài nghi. Một số bình luận ác ý còn cho rằng cô chỉ là “bình hoa di động”, “ngoài khuôn mặt ra thì tài năng không có gì, không tìm được công việc tử tế nên chả bao giờ đăng ảnh về công việc”.

Khi xuất hiện tại The Face, cô được khen có nhiều nét giống Phạm Băng Băng. Người đẹp cũng tiết lộ bản thân thần tượng Hoa đán họ Phạm vì thế thường học theo các cách phục sức, trang điểm. Cô nhận được lời khen ngợi từ ban giám khảo trong phần thi tài năng. Ngoài tiết mục múa đương đại, Trương Diệu Linh đã biến tấu trang phục cổ trang thành một outfit ấn tượng để thực hiện những bước đi catwalk chân trần đẹp mắt. Đặc biệt hơn nữa, layout trang điểm của Trương Diệu Linh cũng được chính cô thay đổi lại để phù hợp hơn với bộ đồ, đem lại một phong thái hoàn toàn khác, “phá bỏ” hình tượng và phong cách trước đó. Với cách biến hoá nhạy bén, nữ sinh 2001 đã nhận được điểm số cao từ ban giám khảo. Nữ sinh 2001 sở hữu vẻ ngoài thu hút, thân hình quyến rũ.

Vậy nên khi biết tin Trương Diệu Linh sẽ đăng ký tham gia The Face Vietnam 2022, nhiều khán giả dự đoán cô sẽ sớm bị loại khỏi cuộc thi, vì thứ mà The Face Vietnam tìm kiếm không chỉ là một người có khuôn mặt đẹp. Thế nhưng, biểu hiện của Trương Diệu Linh trong phần thi phỏng vấn và tài năng vào ngày casting cuối cùng đã khiến khán giả cũng như dàn ban giám khảo có cái nhìn khác về cô, vì ngoài nhan sắc xinh đẹp, cô còn sở hữu tài năng múa vô cùng ấn tượng.

Giám khảo Nam Trung đã đặt ra thử thách cho Trương Diệu Linh và cô hoàn thành một cách trọn vẹn. Chính điều này giúp "hot girl quân nhân" nhận được tấm vé vào vòng trong và dập tan tin đồn "bình hoa di động". Trên trang cá nhân, Trương Diệu Linh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh sang chảnh, nghỉ dưỡng xa hoa. Đến với cuộc thi The Face Vietnam 2022, Trương Diệu Linh muốn khẳng định thực lực của bản thân hơn là sắc vóc xinh đẹp cô có. Trương Diệu Linh xây dựng hình ảnh một cô nàng quyến rũ, trên mạng xã hội. Thông tin và hình ảnh đời tư kín tiếng khiến nhiều người tò mò và hoài nghi về khối tài sản cô sở hữu.

Trương Diệu Linh có phong cách thời trang đa sắc màu.

Cô sở hữu nhiều món đồ hàng hiệu đắt giá.

Trương Diệu Linh xinh đẹp trong đồng phục trường.

Trương Diệu Linh (SBD 602) còn được biết đến trên mạng xã hội là “hot girl trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội”. Nhiều lần xuất hiện trong bộ quân phục của trường, Trương Diệu Linh khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa, mặc dù có vẻ đẹp chững chạc hơn so với tuổi thế nhưng cô nàng lại thể hiện được thần thái sang trọng.

Trên mạng xã hội, Trương Diệu Linh gần như chỉ đăng tải hình ảnh check-in ở những nhà hàng, khách sạn hoặc resort sang chảnh, còn về công việc hầu như là rất hiếm. Chính vì điều này mà có lẽ thông tin cô nàng sinh năm 2001 này đang sở hữu một căn biệt thự trị giá 30 tỷ cùng nhiều tài sản giá trị như siêu xe Porsche, túi xách hàng hiệu, mỹ phẩm đắt tiền… khiến nhiều người hoài nghi. Một số bình luận ác ý còn cho rằng cô chỉ là “bình hoa di động”, “ngoài khuôn mặt ra thì tài năng không có gì, không tìm được công việc tử tế nên chả bao giờ đăng ảnh về công việc”.

Khi xuất hiện tại The Face, cô được khen có nhiều nét giống Phạm Băng Băng . Người đẹp cũng tiết lộ bản thân thần tượng Hoa đán họ Phạm vì thế thường học theo các cách phục sức, trang điểm. Cô nhận được lời khen ngợi từ ban giám khảo trong phần thi tài năng. Ngoài tiết mục múa đương đại, Trương Diệu Linh đã biến tấu trang phục cổ trang thành một outfit ấn tượng để thực hiện những bước đi catwalk chân trần đẹp mắt. Đặc biệt hơn nữa, layout trang điểm của Trương Diệu Linh cũng được chính cô thay đổi lại để phù hợp hơn với bộ đồ, đem lại một phong thái hoàn toàn khác, “phá bỏ” hình tượng và phong cách trước đó. Với cách biến hoá nhạy bén, nữ sinh 2001 đã nhận được điểm số cao từ ban giám khảo. Nữ sinh 2001 sở hữu vẻ ngoài thu hút, thân hình quyến rũ.

Vậy nên khi biết tin Trương Diệu Linh sẽ đăng ký tham gia The Face Vietnam 2022, nhiều khán giả dự đoán cô sẽ sớm bị loại khỏi cuộc thi, vì thứ mà The Face Vietnam tìm kiếm không chỉ là một người có khuôn mặt đẹp. Thế nhưng, biểu hiện của Trương Diệu Linh trong phần thi phỏng vấn và tài năng vào ngày casting cuối cùng đã khiến khán giả cũng như dàn ban giám khảo có cái nhìn khác về cô, vì ngoài nhan sắc xinh đẹp, cô còn sở hữu tài năng múa vô cùng ấn tượng.

Giám khảo Nam Trung đã đặt ra thử thách cho Trương Diệu Linh và cô hoàn thành một cách trọn vẹn. Chính điều này giúp "hot girl quân nhân" nhận được tấm vé vào vòng trong và dập tan tin đồn "bình hoa di động". Trên trang cá nhân, Trương Diệu Linh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh sang chảnh, nghỉ dưỡng xa hoa. Đến với cuộc thi The Face Vietnam 2022, Trương Diệu Linh muốn khẳng định thực lực của bản thân hơn là sắc vóc xinh đẹp cô có. Trương Diệu Linh xây dựng hình ảnh một cô nàng quyến rũ, trên mạng xã hội. Thông tin và hình ảnh đời tư kín tiếng khiến nhiều người tò mò và hoài nghi về khối tài sản cô sở hữu.

Trương Diệu Linh có phong cách thời trang đa sắc màu.

Cô sở hữu nhiều món đồ hàng hiệu đắt giá.