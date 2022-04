Hot girl TikTok triệu fan bị tung clip “quay lén” lộ nhan sắc thật

Hoàng Kim Chi (Quảng Trị) là hot girl TikTok nổi tiếng trên MXH. Cô nàng 9x đến từ Quảng Trị hiện đang sinh sống và làm việc tại TP HCM. Giống như nhiều hot girl mạng khác, Kim Chi cũng là nhân vật bị cư dân mạng soi nhan sắc ngoài đời thực và trên mạng khác nhau ra sao? Mới đây, trong một clip quay lén nữ TikToker mặc chiếc váy cổ yếm khá xinh, tay xách túi Dior. Điều đáng nói là nhan sắc của cô nàng có phần khác lạ so với những clip tự đăng trên MXH. Qua clip cho thấy gương mặt của Hoàng Kim Chi góc cạnh hơn so với gương mặt bầu bĩnh mà cô xuất hiện trong các clip TikTok. Ngay lập tức, nhan sắc trong clip tự đăng và khi bị quay lén ngoài đời của gái xinh trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Phần lớn ý kiến cho rằng cô nàng vẫn xinh nhưng hơi khác so với trên TikTok cá nhân nên mới gây bất ngờ như vậy. Trước đó cô nàng cũng từng là đề tài bàn luận về nhan sắc khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình "Chọn ai đây?". Khác với nhiều hot girl bị "bóc mẽ" nhan sắc trên sóng truyền hình khác xa với ảnh "sống ảo" trên mạng, Kim Chi lại được khen ngợi hết lời. Dù không được căn chỉnh góc quay hay sử dụng ứng dụng làm đẹp, Kim Chi vẫn giữ phong độ nhan sắc. Cô nàng duyên dáng, tươi trẻ và xinh đẹp ngay cả khi xuất hiện trên sóng truyền hình. Nhiều người bình luận, ngoài đời cô nàng phải thực sự xinh đẹp thì khi lên hình mới giữ được phong độ nhan sắc như vậy. Trên TikTok cô nàng thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của mình khi đi làm, đi chơi hoặc các clip nhảy nhót. Mỗi clip thu hút hàng triệu lượt xem. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

