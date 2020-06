Hot girl Tik Tok triệu follow gây sốt với màn "lật mặt" khó tin

Hot girl Tik Tok Trang Nguyễn sở hữu gần 200 ngàn theo dõi nổi lên nhờ khả năng "biến hình" siêu đỉnh qua các clip trên MXH này. Những clip "biến hình" về nhan sắc của hot girl này khiến cư dân mạng chóng mặt khi liên tục chuyển từ mặt mộc sang gương mặt sau makeup ấn tượng, cá tính khác nhau một trời một vực. Màn "lột xác" quá ngoạn mục như vậy còn khiến bạn bè cô không nhận ra gương mặt thật khi gặp ngoài đời nữa. Trong clip có thể thấy, gương mặt lúc chưa make up của Trang Nguyễn hoàn toàn không giống như những gì mà cô đăng lên MXH. Cũng chính nhờ sự biến hoá quá đỉnh nên hot girl Tik Tok này mới thu hề hàng trăm ngàn lượt theo dõi như hiện tại. Không thể phủ nhận, Trang Nguyễn có gương mặt "ăn" make up nên chỉ cần thêm chút phấn, chút son, kẻ eyeliner là nhan sắc thăng hạng vùn vụt. Vì mục đích học make up của cô nàng sinh năm 2002 này là để khiến bản thân trở nên lung linh hơn trước mọi người nên Trang đã tự biến mình trở thành một người hoàn toàn khác sau trang điểm. Cô bạn cũng sẵn sàng "show" ra mặt mộc trong các clip makeup để ai cũng thấy được sự ảo diệu, thần thánh của việc trang điểm đến đâu. Được biết, hot girl tự học make up hơn 1 năm từ các beauty blogger như Quách Ánh, Ling Makeup… Tiết lộ về kinh phí mua mỹ phẩm, Trang Nguyễn nói rằng mình hay dùng mỹ phẩm bình dân vì giá cả phù hợp cho học sinh, sinh viên. Đa số đồ makeup của cô bạn chỉ dao động trong khoảng 150.000 VNĐ – 400.000 VNĐ. Mời quý độc giả đón xem thêm video 5 Cô Gái Từ Vịt Hóa Thiên Nga Sau Khi Giảm Cân Khiến Mọi Người Đứng Hình - Nguồn: Top Bí Ẩn



