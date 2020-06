Hot girl Trâm Anh lại bị lôi chuyện cũ sau màn đăng ảnh quá đà

Sau sự cố lộ clip nhạy cảm trong quá khứ, hotgirl Trâm Anh hiện tìm lại được niềm vui cuộc sống và công việc. Mới đây, hot girl này còn cùng bạn đi du lịch. Trên trang cá nhân, Trâm Anh đăng bộ ảnh bikini gợi cảm kèm dòng caption "thả thính": "Say rượu thì phạt 4 củ (triệu)/ Say love me thì vừa đủ một đôi".Trâm Anh đăng ảnh diện bikini gợi cảm khi đi du lịch. Thân hình đẹp của Trâm Anh sau thời gian được tập luyện. Dù bị chê bai thế nhưng cô vẫn luôn sống lạc quan.Cô nàng còn đăng tải dáng ngồi bá đạo của mình dù đang mặc váy. Bên cạnh những lời bình luận thì có rất nhiều anti-fan đã có những lời khiếm nhã khi nhắc lại chuyện trong quá khứ của cô. Đặc biệt, một số người còn hỏi "giá" của Trâm Anh là bao nhiêu. Trước sự tấn công của anti-fan, Trâm Anh vẫn giữ thái độ im lặng. Cô cũng không xóa những bình luận ác ý. Bên cạnh đó, hot girl gửi lời cảm ơn đến những ai khen cô xinh đẹp.

