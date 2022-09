"Hot girl Thái Lan" Mai Davika trấn an fan về tình hình sức khỏe

Tờ Thairath đưa tin tối 21/9, hot girl kiêm nữ diễn viên Mai Davika lên tiếng về ngoại hình khác lạ. Thời gian qua, Mai Davika xuất hiện với vẻ ngoài được nhận xét gầy gò, tiều tụy và thiếu sức sống. Người hâm mộ lo lắng cho sức khỏe của hot girl Thái Lan. Mai Davika thừa nhận thân hình cô hiện tại gầy hơn trước rất nhiều. Lý do nữ diễn viên giảm cân là cô vừa tham gia một dự án mới. Tuy nhiên, Mai Davika chưa thể tiết lộ thông tin về dự án này. Với cô đây là vai diễn quan trọng. Do đó, cô quyết định giảm cân để có ngoại hình phù hợp với nhân vật. Mai Davika trấn an người hâm mộ và cảm ơn họ vì đã quan tâm, lo lắng cho sức khỏe của cô. Mai Davika khẳng định cô vẫn ăn uống đầy đủ và chọn những đồ ăn giàu dinh dưỡng. Sau khi kết thúc dự án, cô sẽ ăn uống và tập luyện để tăng cân trở lại. Mai Davika nói thêm vào tháng 7, vòng eo của cô là 22 inch (khoảng 55,8 cm) nhưng hiện tại nó tăng lên 24 inch (60,96 cm). Thời gian qua, vóc dáng của Mai Davika liên tục trở thành chủ đề bàn tán ở Thái Lan. Người hâm mộ lo lắng cho sức khỏe của nữ diễn viên khi cô giảm cân liên tục và có vóc dáng khá gầy. Mai Davika sinh năm 1992, nổi tiếng từ khi là diễn viên độc quyền tại đài CH7. Tại Việt Nam, cô được biết đến thông qua bộ phim điện ảnh Tình người duyên ma. Sau bộ phim, Mai Davika được khán giả gọi là “ma nữ đẹp nhất Thái Lan”. Hiện, Mai Davika là diễn viên tự do. Vừa qua, cô đảm nhận vai chính trong phim Astrophile phát sóng trên GMM 25.

Tờ Thairath đưa tin tối 21/9, hot girl kiêm nữ diễn viên Mai Davika lên tiếng về ngoại hình khác lạ. Thời gian qua, Mai Davika xuất hiện với vẻ ngoài được nhận xét gầy gò, tiều tụy và thiếu sức sống. Người hâm mộ lo lắng cho sức khỏe của hot girl Thái Lan. Mai Davika thừa nhận thân hình cô hiện tại gầy hơn trước rất nhiều. Lý do nữ diễn viên giảm cân là cô vừa tham gia một dự án mới. Tuy nhiên, Mai Davika chưa thể tiết lộ thông tin về dự án này. Với cô đây là vai diễn quan trọng. Do đó, cô quyết định giảm cân để có ngoại hình phù hợp với nhân vật. Mai Davika trấn an người hâm mộ và cảm ơn họ vì đã quan tâm, lo lắng cho sức khỏe của cô. Mai Davika khẳng định cô vẫn ăn uống đầy đủ và chọn những đồ ăn giàu dinh dưỡng. Sau khi kết thúc dự án, cô sẽ ăn uống và tập luyện để tăng cân trở lại. Mai Davika nói thêm vào tháng 7, vòng eo của cô là 22 inch (khoảng 55,8 cm) nhưng hiện tại nó tăng lên 24 inch (60,96 cm). Thời gian qua, vóc dáng của Mai Davika liên tục trở thành chủ đề bàn tán ở Thái Lan. Người hâm mộ lo lắng cho sức khỏe của nữ diễn viên khi cô giảm cân liên tục và có vóc dáng khá gầy. Mai Davika sinh năm 1992, nổi tiếng từ khi là diễn viên độc quyền tại đài CH7. Tại Việt Nam, cô được biết đến thông qua bộ phim điện ảnh Tình người duyên ma. Sau bộ phim, Mai Davika được khán giả gọi là “ma nữ đẹp nhất Thái Lan”. Hiện, Mai Davika là diễn viên tự do. Vừa qua, cô đảm nhận vai chính trong phim Astrophile phát sóng trên GMM 25.