Hot girl tên lạ được cầu hôn, nhan sắc ngoài đời gây chú ý

Đặng Tiểu Tô Sa (sinh năm 1998, tại Hà Nội) là hot girl được nhiều bạn trẻ biết đến. Cô là con gái thứ 2 của cô Văn Thùy Dương - con gái út cố nhà giáo Văn Như Cương. Mới đây, Đặng Tiểu Tô Sa vừa có màn cầu hôn cực kỳ lãng mạn và không kém phần kịch tính từ chồng sắp cưới. Theo đó, chồng tương lai của hot girl tên lạ này đã dàn dựng một "cú lừa" thành công, kèm theo đó là sự hỗ trợ từ ekip "hùng hậu" khiến Tô Sa không kiềm chế được cảm xúc vì quá bất ngờ và hạnh phúc. Trên trang cá nhân, Tô Sa viết: "Cuối cùng cũng có người làm em vừa khóc vừa cười, gật đầu lia lịa và lắp bắp mấy ngôn ngữ ĐỒNG Ý cùng một lúc!" Cặp đôi bắt đầu công khai hẹn hò từ những bức hình do chính chủ tự đăng nhưng tuyệt nhiên không lộ mặt. Cho đến khi được cầu hôn, netizen mới nhìn rõ diện mạo của chú rể tương lai. Đặng Tiểu Tô Sa sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trong sáng với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và nụ cười tỏa nắng. Cô tốt nghiệp ngành Quản lý khách sạn của trường ĐH The Hotel School Sydney. Hiện tại, cô đã trở về nước để sinh sống và làm việc. Ngoài công việc kinh doanh, mở thương hiệu thời trang riêng, Tô Sa hiện đang phụ trách mảng marketing của trường THCS & THPT Lương Thế Vinh. Ở đời thường, Đặng Tiểu Tô Sa thường xuyên chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân thể hiện phong cách quyến rũ nhưng cá tính. Ảnh: FBNV

