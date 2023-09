Hot girl Sài thành được ca ngợi xinh như búp bê đời thực

An Dâu tên thật là Đỗ Khánh An, sinh năm 1997, cô bạn được biết đến là hot girl Sài thành. Sở hữu gương mặt bầu bĩnh xinh xắn, Đỗ Khánh An được nhiều người gọi là búp bê đời thực hay cô gái có nhan sắc thiên thần. An Dâu được biết đến cách đây nhiều năm với những bộ ảnh tuổi teen xinh xắn. Ở thời điểm hot girl này trưởng thành và quyến rũ hơn trong mọi khoảnh khắc. Không còn mang vẻ đẹp ngây thơ, trong veo như tuổi 15, 16, An Dâu của tuổi 26 gợi cảm và cuốn hút. Phong cách của cô nàng cũng trưởng thành hơn nhưng vẫn mang vẻ nữ tính, mềm mại và có sức hút đặc biệt. An Dâu dù không tham gia showbiz nhưng vẫn giữ được độ "hot". Cô nàng thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường trên trang cá nhân và nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ. Công việc hiện tại cũng như chuyện tình cảm ít được hot girl Sài thành nhắc đến. Gương mặt xinh đẹp và làn da trắng hồng của hot girl sinh năm 1997. Mỗi hình ảnh của cô nàng đều thu hút hàng nghìn lượt thích từ cư dân mạng. Ảnh: FBNV

An Dâu tên thật là Đỗ Khánh An, sinh năm 1997, cô bạn được biết đến là hot girl Sài thành. Sở hữu gương mặt bầu bĩnh xinh xắn, Đỗ Khánh An được nhiều người gọi là búp bê đời thực hay cô gái có nhan sắc thiên thần. An Dâu được biết đến cách đây nhiều năm với những bộ ảnh tuổi teen xinh xắn. Ở thời điểm hot girl này trưởng thành và quyến rũ hơn trong mọi khoảnh khắc. Không còn mang vẻ đẹp ngây thơ, trong veo như tuổi 15, 16, An Dâu của tuổi 26 gợi cảm và cuốn hút. Phong cách của cô nàng cũng trưởng thành hơn nhưng vẫn mang vẻ nữ tính, mềm mại và có sức hút đặc biệt. An Dâu dù không tham gia showbiz nhưng vẫn giữ được độ "hot". Cô nàng thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường trên trang cá nhân và nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ. Công việc hiện tại cũng như chuyện tình cảm ít được hot girl Sài thành nhắc đến. Gương mặt xinh đẹp và làn da trắng hồng của hot girl sinh năm 1997. Mỗi hình ảnh của cô nàng đều thu hút hàng nghìn lượt thích từ cư dân mạng. Ảnh: FBNV