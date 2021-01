“Hot girl quán net” thay đổi nhan sắc khiến fan tiếc nuối

Cách đây gần 3 năm, cô bạn có tên Đóa Nhi (SN 1998, đến từ thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) đã thu hút sự quan tâm cực lớn của cư dân mạng Việt nhờ loạt clip thả thính đáng yêu siêu cấp. Xuất hiện trong loạt clip bị vị khách quen "thả thính" mỗi ngày mỗi kiểu, hot girl quán net Đóa Nhi gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương. Gần 3 năm trôi qua, cái tên Đóa Nhi không còn làm mưa làm gió khắp cõi mạng, tuy nhiên cô nàng vẫn giữ được độ nổi tiếng ổn định với hơn 1,6 triệu lượt follow trên trang cá nhân. Thời gian gần đây, fan hâm mộ tỏ ra vô cùng bất ngờ khi biết "thánh thả thính" Đóa Nhi đã có bạn trai mới. Cặp đôi này còn rất chăm chỉ quay clip TikTok cho nhau gắn kèm hashtag #couple. Anh chàng này không ngại gọi Đóa Nhi là "vợ". Dù hai nhân vật chính đều không lên tiếng khẳng định xong chừng đấy lý do cũng đủ để hiểu được Đóa Nhi và chàng trai kia đang cảm mến nhau. Không có quá nhiều thông tin về "bạn trai tin đồn" của Đóa Nhi. Chỉ biết anh chàng có tên Thanh Gia, cũng là một TikToker. Về phần Đóa Nhi, cô nàng hiện tại không có nhiều thay đổi so với trước kia. Nàng hot girl quán net với mái tóc ngắn bồng bềnh ngày nào giờ đã để tóc dài và cô còn chăm chỉ thay đổi phong cách ăn mặc. Phong cách mới của Đóa Nhi khiến nhiều không khỏi tiếc nuối vì mất đi khí chất đáng yêu ban đầu. Theo thời gian, Đóa Nhi càng ngày càng xinh đẹp, trưởng thành và quyến rũ hơn. Phong cách ăn mặc của Đóa Nhi cũng chuyển từ kín đáo, dễ thương sang nóng bỏng và trưởng thành hơn. Nhan sắc của Đóa Nhi ở thời điểm hiện tại xinh đẹp tựa nữ thần. Sau khi bất ngờ nổi tiếng cô nghỉ việc ở quán net cũ, chuyển hướng sang làm người mẫu ảnh tự do và KOL trên mạng xã hội. Ảnh: Tổng hợp Mời quý độc giả đón xem thêm video: Đóa Nhi tái xuất với ngoại hình ngọt ngào đốn tim Cộng Đồng Mạng - Nguồn: YAN News

Cách đây gần 3 năm, cô bạn có tên Đóa Nhi (SN 1998, đến từ thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) đã thu hút sự quan tâm cực lớn của cư dân mạng Việt nhờ loạt clip thả thính đáng yêu siêu cấp. Xuất hiện trong loạt clip bị vị khách quen "thả thính" mỗi ngày mỗi kiểu, hot girl quán net Đóa Nhi gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương. Gần 3 năm trôi qua, cái tên Đóa Nhi không còn làm mưa làm gió khắp cõi mạng, tuy nhiên cô nàng vẫn giữ được độ nổi tiếng ổn định với hơn 1,6 triệu lượt follow trên trang cá nhân. Thời gian gần đây, fan hâm mộ tỏ ra vô cùng bất ngờ khi biết "thánh thả thính" Đóa Nhi đã có bạn trai mới. Cặp đôi này còn rất chăm chỉ quay clip TikTok cho nhau gắn kèm hashtag #couple. Anh chàng này không ngại gọi Đóa Nhi là "vợ". Dù hai nhân vật chính đều không lên tiếng khẳng định xong chừng đấy lý do cũng đủ để hiểu được Đóa Nhi và chàng trai kia đang cảm mến nhau. Không có quá nhiều thông tin về "bạn trai tin đồn" của Đóa Nhi. Chỉ biết anh chàng có tên Thanh Gia, cũng là một TikToker. Về phần Đóa Nhi, cô nàng hiện tại không có nhiều thay đổi so với trước kia. Nàng hot girl quán net với mái tóc ngắn bồng bềnh ngày nào giờ đã để tóc dài và cô còn chăm chỉ thay đổi phong cách ăn mặc. Phong cách mới của Đóa Nhi khiến nhiều không khỏi tiếc nuối vì mất đi khí chất đáng yêu ban đầu. Theo thời gian, Đóa Nhi càng ngày càng xinh đẹp, trưởng thành và quyến rũ hơn. Phong cách ăn mặc của Đóa Nhi cũng chuyển từ kín đáo, dễ thương sang nóng bỏng và trưởng thành hơn. Nhan sắc của Đóa Nhi ở thời điểm hiện tại xinh đẹp tựa nữ thần. Sau khi bất ngờ nổi tiếng cô nghỉ việc ở quán net cũ, chuyển hướng sang làm người mẫu ảnh tự do và KOL trên mạng xã hội. Ảnh: Tổng hợp Mời quý độc giả đón xem thêm video: Đóa Nhi tái xuất với ngoại hình ngọt ngào đốn tim Cộng Đồng Mạng - Nguồn: YAN News