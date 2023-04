“Hot girl ống nghiệm” thi Miss World Vietnam 2023 gây xôn xao

Mới đây, trên một diễn đàn đưa tin về hoa hậu bất ngờ xuất hiện thông tin thí sinh cuối cùng lọt vào vòng chung khảo Miss World 2023 chính là " hot girl ống nghiệm" Phạm Tường Lan Thy. Tài khoản này còn đăng tài những thành tích mà Phạm Tường Lan Thy giành được trong suốt thời gian qua khiến nhiều người chú ý. Dưới bài viết, nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng trước thông tin Lan Thy tham gia cuộc thi hoa hậu. Một số tài khoản cho rằng hot girl sinh năm 1998 không phù hợp với tiêu chí của cuộc thi vì những ồn ào trước đây. Sau đó đại diện ban tổ chức cuộc thi khẳng định đây là thông tin sai sự thật và hình ảnh lan truyền trên mạng là ảnh ghép. Thời gian qua, "hot girl ống nghiệm" gây chú ý khi lên tiếng đính chính về ồn ào vài năm trước. Lan Thy chia sẻ cô không làm gì sai nên không cần giải thích nhưng mỗi năm cô đều bị dân mạng “đào” lên vì thế không chịu được đành phải lên tiếng. Cô nàng cho biết cô đã làm việc với công an nên các bài đăng “phốt” Lan Thy bị gỡ. Sau đó, công an đã liên hệ với những người đăng bài, điều tra xác minh và xử lý theo luật dân sự. Đặc biệt nhất, về việc “ăn cắp chất xám khiến bạn đột quỵ”, “hot girl ống nghiệm” bác bỏ tin đồn bao năm. Cô cho biết, dự án “Thiết bị tự động phát hiện và cảnh báo đột quỵ ở người" do cả cô và Gia Khôi phụ trách. Trong khi Khôi nghiên cứu, thiết kế và lắp ráp thiết bị thì Lan Thy phụ trách nghiên cứu nền tảng y sinh, tính năng, viết báo cáo và gửi cho giáo viên. Sau đó cả hai đạt giải Nhất, Khôi và Thy tách ra thực hành riêng vì cả hai có nhiều ý tưởng mâu thuẫn trong công việc. Nhưng cả hai vẫn là bạn tốt của nhau. Ngoài ra việc mail dùng chung là thông tin bịa đặt. Sau thời gian du học ở Nhật Bản, Lan Thy đã quay về Việt Nam. Dù không thường xuyên cập nhật hình ảnh lên mạng xã hội nhưng có thể thấy nhan sắc của “hot girl ống nghiệm” thay đổi khá nhiều. Ảnh: Tổng hợp

