Hot girl “Nóng cùng World Cup 2018” kể lại quá trình đau đớn vì dao kéo

Xin chào mọi người, mình là Đặng Ngân. Những khán giả đã xem “Nóng cùng World Cup 2018” thì chắc cũng có thể đã từng nhìn thấy mình xuất hiện trong chương trình đó. Mình là người rất thích thể thao và là cô gái may mắn nhất năm ấy vì đại diện cho cổ động viên đội tuyển vô địch - Đội tuyển Pháp. Trong guồng quay cuộc sống bận rộn dù đến mấy, mình luôn tự nhủ phải cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày không chỉ về trí tuệ mà còn về ngoại hình. Sự thông minh đi kèm ngoại hình luôn là điểm cộng, là bước đệm vững chắc để đạt nhiều mục tiêu trong cuộc sống. Mình sẽ chia sẻ câu chuyện làm đẹp của bản thân tới cuộc thi “Đẹp mỗi ngày” với mong muốn gửi gắm thông điệp: Phụ nữ đẹp tự nhiên chứ không tự nhiên mà xinh đẹp. Trước khi được mọi người chú ý đến khi tham gia “Nóng cùng World Cup 2018”, mình sở hữu góc hàm thô, mũi tẹt, mắt sụp không đẹp. Để khắc phục các nhược điểm này, mình đã không ngần ngại mà tìm đến thẩm mỹ. Mình đã so sánh, tìm hiểu rất nhiều và tới TMV Xuân Hương để làm đẹp. Mình sợ đau nên được tư vấn chọn phương pháp sử dụng kĩ thuật đưa dưỡng chất tạo hình môi, làm thon gọn góc hàm, vừa nhanh chóng lại không phải chịu đau đớn như thực hiện phương pháp phẫu thuật. Với các nhược điểm mắt sụp, sống mũi thấp không đạt phúc tướng, mình tham khảo và quyết định nhấn mí và nâng mũi S line tạo dáng mũi thanh tú hài hòa với gương mặt. Mình phải nói thật là trước kia bản thân rất nhát và sợ đau, thế nhưng mọi thứ lại nhẹ nhàng hơn mình tưởng rất nhiều và vào form chỉ sau 3 tháng. Hiện tại mình khá tự tin về ngoại hình của mình, nó khá tự nhiên, tới mức mà nếu không nói nhiều người không biết là mình đã từng can thiệp thẩm mỹ. Đối với mình đây thực sự là bước "lột xác" tuyệt vời. Thay đổi ngoại hình đã mang lại cho mình nhiều cơ hội và sự tự tin hơn để tỏa sáng ở mọi lúc, mọi nơi. Đây là những hình ảnh ghi lại hành trình thay đổi nhan sắc của mình. Hy vọng các bạn ai cũng sẽ ngày càng đẹp lên, không chỉ mỗi năm mỗi tháng mà là mỗi ngày.

