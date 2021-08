“Hot girl ngực khủng” Hải Dương gây bức xúc khi bán nội dung 18+

Cách đây 4 năm, Võ Thị Thu Trang là nữ sinh ở Hải Dương đã "bất đắc dĩ" nổi tiếng trên mạng khi cô nàng sở hữu ngực khủng lên đến 110cm. Khi ấy, Thu Trang đã vô cùng khổ sở trước những lời bàn tán về số đo của mình. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại khi đã có cuộc sống ở Nhật, hot girl ngực khủng dần chấp nhận body của mình và gạt ngoài tai những lời xì xầm. Mới đây, khi vào trang cá nhân của Thu Trang, nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên khi thấy trên phần thông tin giới thiệu hot girl ngực khủng Hải Dương bất ngờ có thêm một công việc mới đó là kinh doanh... nội dung 18+. Động thái này của Thu Trang hiện đang vấp phải ý kiến chỉ trích nặng nề từ netizen. Cụ thể, thời gian gần đây, Thu Trang đã công khai đường link dẫn về website O.F, đây là nền tảng hỗ trợ những người sáng tạo nội dung kinh doanh những content 18+. Chưa hết, trên dòng story của Thu Trang, cũng thường xuyên nhá hàng những nội dung có mặt trên O.F của mình. Theo tìm hiểu, người dùng muốn theo dõi O.F của Thu Trang thì phải trả phí 15$ (khoảng 342.000 VNĐ), nếu mua trọn gói 1 năm thì sẽ có giá 90$ (khoảng hơn 2 triệu VNĐ). Thậm chí Thu Trang từng phát ngôn trên trang cá nhân của mình rằng netizen quá "độc ác"; trong khi cô chủ muốn làm việc này để kiếm thêm thu nhập. Trước những hành động của Thu Trang, đa phần dân mạng đều để lại những ý kiến chỉ trích nặng nề và cho rằng, cô nàng gốc Hải Dương này có dấu hiệu buông thả và kiếm tiền bất chấp. Bên cạnh những ý kiến chỉ trích và làn sóng kêu gọi bỏ theo dõi, Thu Trang cũng phải nhận về những bình luận hết sức khiếm nhã. Trước đó, khi còn ở Việt Nam, Thu Trang từng gây nhiều lần khiến netizen phải chán nản khi khoe thân phản cảm bằng những bức ảnh trên trang cá nhân. Mời độc giả xem video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

Cách đây 4 năm, Võ Thị Thu Trang là nữ sinh ở Hải Dương đã "bất đắc dĩ" nổi tiếng trên mạng khi cô nàng sở hữu ngực khủng lên đến 110cm. Khi ấy, Thu Trang đã vô cùng khổ sở trước những lời bàn tán về số đo của mình. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại khi đã có cuộc sống ở Nhật, hot girl ngực khủng dần chấp nhận body của mình và gạt ngoài tai những lời xì xầm. Mới đây, khi vào trang cá nhân của Thu Trang, nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên khi thấy trên phần thông tin giới thiệu hot girl ngực khủng Hải Dương bất ngờ có thêm một công việc mới đó là kinh doanh... nội dung 18+. Động thái này của Thu Trang hiện đang vấp phải ý kiến chỉ trích nặng nề từ netizen. Cụ thể, thời gian gần đây, Thu Trang đã công khai đường link dẫn về website O.F, đây là nền tảng hỗ trợ những người sáng tạo nội dung kinh doanh những content 18+. Chưa hết, trên dòng story của Thu Trang, cũng thường xuyên nhá hàng những nội dung có mặt trên O.F của mình. Theo tìm hiểu, người dùng muốn theo dõi O.F của Thu Trang thì phải trả phí 15$ (khoảng 342.000 VNĐ), nếu mua trọn gói 1 năm thì sẽ có giá 90$ (khoảng hơn 2 triệu VNĐ). Thậm chí Thu Trang từng phát ngôn trên trang cá nhân của mình rằng netizen quá "độc ác"; trong khi cô chủ muốn làm việc này để kiếm thêm thu nhập. Trước những hành động của Thu Trang, đa phần dân mạng đều để lại những ý kiến chỉ trích nặng nề và cho rằng, cô nàng gốc Hải Dương này có dấu hiệu buông thả và kiếm tiền bất chấp. Bên cạnh những ý kiến chỉ trích và làn sóng kêu gọi bỏ theo dõi, Thu Trang cũng phải nhận về những bình luận hết sức khiếm nhã. Trước đó, khi còn ở Việt Nam, Thu Trang từng gây nhiều lần khiến netizen phải chán nản khi khoe thân phản cảm bằng những bức ảnh trên trang cá nhân. Mời độc giả xem video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News