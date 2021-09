“Hot girl ngực khủng” Hải Dương cố tình để lộ hết vùng nhảy cảm

Sau 4 năm học tập và sinh sống tại Nhật Bản, Võ Thị Thu Trang - nữ sinh Hải Dương năm nào nổi tiếng vì số đo vòng ngực khủng lên đến 110cm vẫn khiến dân mạng Việt xôn xao bởi những hình ảnh ngày càng "nóng mặt". "Hot girl ngực khủng" Thu Trang tận dụng lợi thế của mình nên thường xuyên livestream nhưng với mục đích duy nhất chỉ là để "câu like" bằng việc quay zoom cận ngực, cố tình 'show' vòng 1 bất chấp. Thậm chí, Thu Trang còn ăn mặc khá mát mẻ, táo bạo, khi thì áo quây bó sát, khi lại là áo lót ren phản cảm… Không ít bình luận dưới bài đăng của "hot girl ngực khủng" Hải Dương cho rằng cô nàng ngày càng cố tình 'khoe ngực' quá đà, thậm chí bất chấp để tăng tương tác chỉ bằng những bức ảnh, livestream hở hang, nhạy cảm. Dân mạng Việt bày tỏ thái độ thất vọng và khuyên Thu Trang nên cố gắng tiết chế lại bởi việc khoe thân trên mạng chẳng hay ho chút nào. Dù bị chỉ trích, không ít nhưng có vẻ như Thu Trang lại không thèm để tâm tới những lời góp ý của dân mạng. Quá đáng hơn, Thu Trang sẵn sàng trả lời thẳng thừng "mời quay vào ô unfollow dùm ạ" khi bị nhắc nhở về cách ăn mặc. Thậm chí, ngay dưới bức ảnh mà dân mạng đăng tải về hình ảnh hở hang của mình, Thu Trang còn "mời gọi", gợi ý mọi người nên vào O.F - nền tảng hỗ trợ kinh doanh những "content 18+" để xem ảnh gốc. Trước đó, trong phần bio ở trang cá nhân, dân mạng bất ngờ khi thấy Thu Trang có thêm mô tả một công việc mới của mình đó là kinh doanh "nội dung 18+". Thu Trang đã công khai đường link dẫn về website O.F. Đây là nền tảng hỗ trợ những người sáng tạo nội dung kinh doanh những nội dung "người lớn". Trên story của mình, Thu Trang cũng thường xuyên chia sẻ những nội dung có mặt trên O.F của mình. Công việc quảng cáo website kinh doanh "nội dung 18+" mà Thu Trang đang làm hiện đang vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích từ cộng đồng mạng Việt.

