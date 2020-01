Hot girl Nghệ An giảm 7kg, nhan sắc thăng cấp thượng hạng

Thương Võ là hot girl Nghệ An đã quá quen mặt trên mạng xã hội. Cô sinh năm 1992, quê ở Thái Hòa, Nghệ An. Hiện tại cô nàng đang làm ca sĩ tự do tại Hà Nội. Mới đây, Thương Võ trình làng ca khúc ballad đầu tay có tên "Tìm được một nửa hoá ra lại chưa" thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hot girl vẫn chiếm trọn tình cảm của khán giả nhờ giọng ca ngọt ngào, nhan sắc xinh đẹp. Thương Võ cho biết trở thành ca sĩ chuyên nghiệp là ước mơ mà cô nuôi dưỡng từ lâu. "Mình may mắn là luôn nhận được tình cảm yêu mến của mọi người, đây cũng là động lực để mình cố gắng nhiều hơn nữa" - cô nàng cho biết. Trước đó, Thương Võ đã nổi tiếng trên mạng xã hội với các clip cover ca khúc. Trên mạng xã hội, cô có gần 170 nghìn lượt theo dõi. Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh cô gái nhẹ nhàng, tình cảm và sâu lắng trong các clip cover âm nhạc, Thương Võ tự nhận là một người có tính cách khá lầy, thẳng tính và sống hết mình vì đam mê. "Mình thấy rằng cứ sống hết mình với đam mê và luôn là chính mình là được. Hãy cứ nhìn nhận mọi thứ xung quanh với thái độ lạc quan, yêu đời nhất" - hot girl 9x cho hay. Người đẹp cho biết trước khi bấm máy quay MV đầu tay, cô đã nỗ lực giảm 7kg bằng phương pháp tập luyện và ăn uống chế độ khoa học để có được thân hình đẹp nhất có thể. Cô mong muốn những "đứa con tinh thần" của mình sẽ hoàn thiện và ý nghĩa nhất có thể. Bí quyết giữ gìn nhan sắc của Thương Võ rất đơn giản. Cô nàng cho hay, chăm sóc bản thân quan trọng nhất là có chế độ sinh hoạt hợp lý, cố gắng đi ngủ sớm, uống nhiều nước và đặc biệt là tập luyện để có được sức khỏe tốt cũng như cơ thể dẻo dai. Hiện tại, do bận rộn với công việc và những dự định trong tương lai nên Thương Võ vẫn độc thân. Toàn bộ thời gian của cô để theo đuổi đam mê ca hát. Lịch trình dày đặc nên phải 2-3 tháng, hot girl xứ Nghệ mới có thời gian về thăm gia đình ở quê nhà. Thương Võ từng theo học trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội và nổi lên khi tham dự chương trình Giọng hát Việt 2015 và là học trò của ca sĩ Mỹ Tâm. Bên cạnh nhan sắc, Thương Võ từng gây chú ý khi là tình cũ của thủ thành Đặng Văn Lâm. Cặp đôi chia tay vào tháng 9/2018 khiến người hâm mộ tiếc nuối. Không lâu sau khi mối tình đổ vỡ, Đặng Văn Lâm lộ hình ảnh bên cạnh Yến Xuân trên bãi biển. Xem thêm clip: ANH NÊN YÊU CÔ ẤY cover THƯƠNG VÕ - Nguồn: Youtube

