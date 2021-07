“Hot girl múa côn” khoe sắc vóc lạ, tiết lộ can thiệp “dao kéo”

Trần Hậu được biết đến với biệt danh " hot girl múa côn", cô nàng từng khiến nhiều người mê mệt bởi thân hình cực đẹp và tài nghệ võ thuật "cực đỉnh". Hot girl Quảng Ninh từng khiến netizen điên đảo với những bức hình khoe cơ thể cuồn cuộn cơ bắp, chắc nịch. Gần đây, người đẹp múa côn Trần Hậu xuất hiện với gương mặt khác lạ khiến cư dân mạng tò mò. Được biết, cô nàng vừa qua đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ để có nhan sắc sắc sảo hơn, cô phẫu thuật cắt mí và làm mũi. Dù đã sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm thế nhưng Trần Hậu vẫn can thiệp "dao kéo" khiến nhiều người thắc mắc. Một số người nhận xét, Bông Trần sau khi phẫu thuật thẩm mỹ không còn giữ được vẻ xinh xắn, thanh tú như trước đó, gương mặt có phần bị đơ cứng. Bản thân Trần Hậu cũng cho thấy mình "giả trân" hơn sau cuộc thẩm mỹ. Ngoài ra, do cô mới thực hiện phẫu thuật cách đây 2 tháng nên chưa phục hồi hoàn toàn. Hiện tại, hot girl Quảng Ninh vẫn dành nhiều thời gian cho việc luyện tập. Nhờ chăm chỉ tập gym, cô nàng sở hữu body đẹp miễn chê. Ngoài bắp tay cơ bắp cuồn cuộn, Trần Hậu còn thu hút sự chú ý của mọi người nhờ 1 điều nổi bật không kém, đó chính là thân hình với số đo 3 vòng 86-60-90, chuẩn đồng hồ cát vô cùng quyến rũ. Sở hữu gương mặt đẹp, thân hình săn chắc, gợi cảm, Trần Hậu nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Hiện tại trang cá nhân của Trần Hậu sở hữu một lượng người theo dõi rất lớn. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Hot girl "chín ép" Linh Ka hiện nay:Chửng chạc, thoát "mác" thị phi, lột xác xém nhận không ra - Nguồn: YAN News

Trần Hậu được biết đến với biệt danh " hot girl múa côn", cô nàng từng khiến nhiều người mê mệt bởi thân hình cực đẹp và tài nghệ võ thuật "cực đỉnh". Hot girl Quảng Ninh từng khiến netizen điên đảo với những bức hình khoe cơ thể cuồn cuộn cơ bắp, chắc nịch. Gần đây, người đẹp múa côn Trần Hậu xuất hiện với gương mặt khác lạ khiến cư dân mạng tò mò. Được biết, cô nàng vừa qua đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ để có nhan sắc sắc sảo hơn, cô phẫu thuật cắt mí và làm mũi. Dù đã sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm thế nhưng Trần Hậu vẫn can thiệp "dao kéo" khiến nhiều người thắc mắc. Một số người nhận xét, Bông Trần sau khi phẫu thuật thẩm mỹ không còn giữ được vẻ xinh xắn, thanh tú như trước đó, gương mặt có phần bị đơ cứng. Bản thân Trần Hậu cũng cho thấy mình "giả trân" hơn sau cuộc thẩm mỹ. Ngoài ra, do cô mới thực hiện phẫu thuật cách đây 2 tháng nên chưa phục hồi hoàn toàn. Hiện tại, hot girl Quảng Ninh vẫn dành nhiều thời gian cho việc luyện tập. Nhờ chăm chỉ tập gym, cô nàng sở hữu body đẹp miễn chê. Ngoài bắp tay cơ bắp cuồn cuộn, Trần Hậu còn thu hút sự chú ý của mọi người nhờ 1 điều nổi bật không kém, đó chính là thân hình với số đo 3 vòng 86-60-90, chuẩn đồng hồ cát vô cùng quyến rũ. Sở hữu gương mặt đẹp, thân hình săn chắc, gợi cảm, Trần Hậu nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Hiện tại trang cá nhân của Trần Hậu sở hữu một lượng người theo dõi rất lớn. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Hot girl "chín ép" Linh Ka hiện nay:Chửng chạc, thoát "mác" thị phi, lột xác xém nhận không ra - Nguồn: YAN News