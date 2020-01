Hot girl mạng xứ Trung thế hệ mới, đàn chị đâu có cửa cạnh tranh

Sinh ngày 2/2/1998, cái tên Tôn Khả An có lẽ vẫn còn xa lạ đối với nhiều người, đây là một trong những hot girl mạng Trung Quốc nổi nhất nhì MXH. Tôn Khả An hiện đang là sinh viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và mặc dù trên giảng đường chẳng thiếu trai xinh gái đẹp như tính chất của môi trường đang theo học, thế nhưng cô nàng vẫn nổi bật với nhan sắc rất riêng của mình. Thậm chí, Khả An được mệnh danh là "hoa khôi giảng đường" nhờ nhan sắc chẳng kém cạnh các "thiên thần tỷ tỷ" xuất hiện trên MXH Trung Quốc. Trước khi bắt đầu tham gia các hoạt động nghệ thuật, Tôn Khả An còn đã từng có thời gian đảm đương vai trò người mẫu nữ nhờ vào nhan sắc thanh tú của mình. Sở hữu gương mặt xinh như búp bê, cực kỳ thần thái và trên hết là đôi mắt to long lanh như biết nói, hot girl mạng xã hội này thậm chí còn được so sánh với đàn chị Lưu Diệc Phi, được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới" của điện ảnh Trung Quốc. Mới đây, Tôn Khả An cũng gây được ấn tượng sâu đậm với khán giả nhờ vào thần thái tuyệt vời của mình trong Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký với vai diễn Dương Bất Hối. Ngoài đời, Tôn Khả An cũng là một trong những hot girl mạng xứ Trung sở hữu rất nhiều fan hâm mộ. Được biết, trang cá nhân của Tôn Khả An có tới hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Có lẽ cũng bởi vì sở hữu nhan sắc quá xinh đẹp, thế nên Tôn Khả An cũng từng vướng phải các tin đồn về đụng chạm dao kéo, phẫu thuật thẩm mỹ nhưng tới nay, những thông tin trên vẫn chỉ ở dạng tin đồn.

Sinh ngày 2/2/1998, cái tên Tôn Khả An có lẽ vẫn còn xa lạ đối với nhiều người, đây là một trong những hot girl mạng Trung Quốc nổi nhất nhì MXH. Tôn Khả An hiện đang là sinh viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và mặc dù trên giảng đường chẳng thiếu trai xinh gái đẹp như tính chất của môi trường đang theo học, thế nhưng cô nàng vẫn nổi bật với nhan sắc rất riêng của mình. Thậm chí, Khả An được mệnh danh là "hoa khôi giảng đường" nhờ nhan sắc chẳng kém cạnh các "thiên thần tỷ tỷ" xuất hiện trên MXH Trung Quốc. Trước khi bắt đầu tham gia các hoạt động nghệ thuật, Tôn Khả An còn đã từng có thời gian đảm đương vai trò người mẫu nữ nhờ vào nhan sắc thanh tú của mình. Sở hữu gương mặt xinh như búp bê, cực kỳ thần thái và trên hết là đôi mắt to long lanh như biết nói, hot girl mạng xã hội này thậm chí còn được so sánh với đàn chị Lưu Diệc Phi, được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới" của điện ảnh Trung Quốc. Mới đây, Tôn Khả An cũng gây được ấn tượng sâu đậm với khán giả nhờ vào thần thái tuyệt vời của mình trong Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký với vai diễn Dương Bất Hối. Ngoài đời, Tôn Khả An cũng là một trong những hot girl mạng xứ Trung sở hữu rất nhiều fan hâm mộ. Được biết, trang cá nhân của Tôn Khả An có tới hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Có lẽ cũng bởi vì sở hữu nhan sắc quá xinh đẹp, thế nên Tôn Khả An cũng từng vướng phải các tin đồn về đụng chạm dao kéo, phẫu thuật thẩm mỹ nhưng tới nay, những thông tin trên vẫn chỉ ở dạng tin đồn.