Hot girl Malaysia gây chú ý “ngực tấn công, mông phòng thủ“

Amy Xianger sinh năm 1998 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Cô nàng đang là hot girl, người mẫu ảnh nổi tiếng ở một số nước châu Á. Sở hữu thân hình nuột nà, dù không diện trang phục hở hang, nàng hot girl vẫn thiêu đốt mọi ánh nhìn. Amy gây ấn tượng bởi gương mặt ngây thơ trong trẻo, trái ngược hoàn toàn với thân hình bốc lửa. Đôi mắt to tròn, gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng sứ cùng khuôn miệng chúm chím rất dễ khiến người khác giới rung rộng. Cô nàng chăm chỉ diện bikini triệt để khoe đường cong cơ thể. Amy Xianger được truyền thông trong nước lẫn người hâm mộ ưu ái gọi là "Mối tình đầu quốc dân", "Thiên thần hot nhất Malaysia" hay "Mỹ nữ bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình". Theo HK01, Amy Xianger cao 1m60, tỷ lệ eo - hông - ngực hoàn hảo. Điểm thu hút nhất của hot girl sinh năm 1998 này vẫn là gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt trong veo như hồ nước, hàng mi dài và sống mũi cao vướng nhiều nghi vấn đã qua chỉnh sửa. Tuy nhiên nàng hot girl khẳng định chỉ tiêm hyaluronic acid (HA) và nâng cơ mặt. Còn sống mũi cao là do có sẵn và trang điểm, làn da trắng cùng là gen di truyền và chăm sóc kỹ càng. Body nóng bỏng của Amy Xianger có được là do nỗ lực tập luyện nhiều bộ môn khác nhau như golf, tennis, bơi lội,... kết hợp cùng chế độ ăn uống khoa học và sinh hoạt lành mạnh. Hiện tại cô nàng sở hữu trang Instagram với hơn 1,6 triệu người theo dõi. Nhờ vóc dáng nổi bật mà Amy Xianger dễ dàng chinh phục nhiều kiểu trang phục khác nhau.

