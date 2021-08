Hot girl lai Tây bức xúc vì bị cắt ghép nội dung nhạy cảm

Wilson Nhật Anh là "bông hồng lai" vốn nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp và phong cách quyến rũ bỏng mắt. Mới đây, hot girl Wilson Nhật Anh bất ngờ đăng tải loạt story có nội dung khá gay gắt. Theo đó, sự việc bắt nguồn từ một số hình ảnh nhạy cảm được cho là của cô nàng trong trạng thái bán nude. Quá bất ngờ và bức xúc, Wilson Nhật Anh lập tức phải lên tiếng đính chính trên Instagram. Hot girl 2K2 khẳng định đó là hình ảnh đã qua chỉnh sửa, còn hình gốc thực tế là ảnh cô nàng làm mẫu cho một thương hiệu nội y, tuy có quyến rũ nhưng hoàn toàn không đến mức nhạy cảm. Cụ thể, Wilson Nhật Anh có viết: "Hình này cam đoan 100% là ảnh cắt ghép và photoshop nhé. Nếu bạn nào có thông tin hay nhìn thấy những hình ảnh như thế này về mình bị lan truyền thì hãy báo ngay cho mình biết để mình nhờ người can thiệp... Việc sử dụng hình ảnh mình cho mục đích xấu thật sự rất ảnh hưởng tới cuộc sống và công việc của mình. Nên những ai đã và đang làm thì hãy dừng lại trước khi mọi chuyện xấu đi nhé", gái xinh 2K2 viết thêm. Không những thế, Wilson Nhật Anh còn tỏ ra khó chịu vì một vấn đề ngoài lề khá hài hước. Đó là tuy ảnh photoshop mà tức. Dù thế nào đi chăng nữa thì dân tình cũng tỏ ra rất thông cảm với Nhật Anh khi dính phải rắc rối khi bị photoshop ảnh. Đồng thời dân mạng cũng không quên lên án hành vi giả mạo ảnh nhạy cảm của người khác cũng như lan truyền chúng vì bất kì lý do gì mà trường hợp của Wilson Nhật Anh là một điển hình. Sau khi nổi tiếng nhờ vẻ ngoài "hút mắt", Wilson Nhật Anh từng được vợ chồng bạn thân là Xoài Non và Xemesis "đẩy thuyền" tới bến bờ của 1 trong 4 "tứ hoàng streamer Việt" là ViruSs. Tuy nhiên, cuộc đẩy thuyền của Xoài Non và Xemesis đưa Wilson Nhật Anh tới với ViruSs không đi tới đâu nên cả hai giờ vẫn còn độc thân. Mời độc giả xem video: "Nữ hoàng TikTok" 16 tuổi kiếm được TRĂM TỶ ĐỒNG sau 1 đêm - Nguồn: YAN News

