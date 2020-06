Hot girl khiến Quang Hải tức giận trong tin nhắn bị lộ giờ ra sao?

Thông tin cầu thủ Quang Hải bị hack tài khoản Facebook hơn 2 triệu người theo dõi vẫn đang là chủ đề được cư dân mạng bàn luận xôn xao. Theo đó, loạt tin nhắn riêng tư của cầu thủ này bị tung ra đề cập đến chuyện yêu đương, hẹn hò với nhiều cô gái. Sau khoảng 30 phút khiến cộng đồng fan náo loạn, Quang Hải cho biết đã lấy lại được tài khoản của mình và tiến hành các biện pháp truy tìm hacker. Trong số những cô gái có liên quan đến loạt tin nhắn ồn ào của Quang Hải, Huyền My - cô chủ tiệm nail là người nhận được sự chú ý. Cô gái này trước đây cũng đã từng là "bạn gái tin đồn" của nam cầu thủ. Đọc loạt tin nhắn bị lộ có thể thấy Quang Hải tỏ ra tức giận khi thông tin hẹn hò của mình với Huyền My được báo chí đăng tải. Thêm vào đó, người anh nói chuyện với Hải còn đề nghị nam cầu thủ trao đổi lại với Huyền My việc không nên công khai chuyện riêng lên MXH. Sau khi Quang Hải chia tay mối tình năm 17 tuổi - Nhật Lê, Huyền My chính là cô gái xuất hiện bên chàng tiền đạo. Tuy không công khai nhưng trên mạng xã hội, cả hai có nhiều hình ảnh khiến tin đồn hẹn hò phát tán. Huyền My sinh năm 1997, quê Nghệ An, tốt nghiệp ĐH FPT và hiện sống ở Hà Nội. Huyền My có ngoại hình nổi bật với gương mặt ưa nhìn, vóc dáng cân đối. Từ sau khi Quang Hải công khai chính thức có bạn gái mới Huỳnh Anh thì mọi thông tin liên quan đến Huyền My mới bắt đầu lắng xuống. Cuộc sống của hot girl tiệm nail này vẫn diễn ra bình thường sau tin đồn hẹn hò này. Trên trang cá nhân cô nàng thường xuyên chia sẻ hình ảnh xinh đẹp, đi du lịch nhiều nơi cùng bạn bè cùng với đó là hoạt động kinh doanh online. Huyền My dù không còn thân thiết Quang Hải nhưng vẫn duy trì mối quan hệ với một cầu thủ khác là Trọng Đại. Cô vẫn rất xinh đẹp mỗi khi đăng tải hình ảnh lên MXH dù chuyện tình cảm vướng vào tin đồn ồn ào. Hiện tại Huyền My vẫn chưa công khai chuyện tình cảm với bất kì ai từ sau vụ việc trở thành "bạn gái tin đồn" của Quang Hải. Mời quý độc giả đón xem thêm video Huỳnh Anh - bạn gái mới Quang Hải nói gì sau khi được nam cầu thủ công khai mối quan hệ? - Nguồn: S News

Thông tin cầu thủ Quang Hải bị hack tài khoản Facebook hơn 2 triệu người theo dõi vẫn đang là chủ đề được cư dân mạng bàn luận xôn xao. Theo đó, loạt tin nhắn riêng tư của cầu thủ này bị tung ra đề cập đến chuyện yêu đương, hẹn hò với nhiều cô gái. Sau khoảng 30 phút khiến cộng đồng fan náo loạn, Quang Hải cho biết đã lấy lại được tài khoản của mình và tiến hành các biện pháp truy tìm hacker. Trong số những cô gái có liên quan đến loạt tin nhắn ồn ào của Quang Hải, Huyền My - cô chủ tiệm nail là người nhận được sự chú ý. Cô gái này trước đây cũng đã từng là "bạn gái tin đồn" của nam cầu thủ. Đọc loạt tin nhắn bị lộ có thể thấy Quang Hải tỏ ra tức giận khi thông tin hẹn hò của mình với Huyền My được báo chí đăng tải. Thêm vào đó, người anh nói chuyện với Hải còn đề nghị nam cầu thủ trao đổi lại với Huyền My việc không nên công khai chuyện riêng lên MXH. Sau khi Quang Hải chia tay mối tình năm 17 tuổi - Nhật Lê, Huyền My chính là cô gái xuất hiện bên chàng tiền đạo. Tuy không công khai nhưng trên mạng xã hội, cả hai có nhiều hình ảnh khiến tin đồn hẹn hò phát tán. Huyền My sinh năm 1997, quê Nghệ An, tốt nghiệp ĐH FPT và hiện sống ở Hà Nội. Huyền My có ngoại hình nổi bật với gương mặt ưa nhìn, vóc dáng cân đối. Từ sau khi Quang Hải công khai chính thức có bạn gái mới Huỳnh Anh thì mọi thông tin liên quan đến Huyền My mới bắt đầu lắng xuống. Cuộc sống của hot girl tiệm nail này vẫn diễn ra bình thường sau tin đồn hẹn hò này. Trên trang cá nhân cô nàng thường xuyên chia sẻ hình ảnh xinh đẹp, đi du lịch nhiều nơi cùng bạn bè cùng với đó là hoạt động kinh doanh online. Huyền My dù không còn thân thiết Quang Hải nhưng vẫn duy trì mối quan hệ với một cầu thủ khác là Trọng Đại. Cô vẫn rất xinh đẹp mỗi khi đăng tải hình ảnh lên MXH dù chuyện tình cảm vướng vào tin đồn ồn ào. Hiện tại Huyền My vẫn chưa công khai chuyện tình cảm với bất kì ai từ sau vụ việc trở thành "bạn gái tin đồn" của Quang Hải. Mời quý độc giả đón xem thêm video Huỳnh Anh - bạn gái mới Quang Hải nói gì sau khi được nam cầu thủ công khai mối quan hệ? - Nguồn: S News