Hot girl Instagram đình đám tiết lộ công việc đầu tiên kiếm ra tiền

Với vẻ ngoài xinh đẹp, mọi thông tin về Xoài Non (tên thật là Phạm Trang, sinh năm 2002) đều được cư dân mạng quan tâm. Mới đây hot girl Xoài Non đã chia sẻ về chuyện kiếm tiền của mình khiến nhiều người chú ý. Cụ thể, khi được hỏi “Công việc đầu tiên làm ra tiền của Xoài là gì vậy?”, vợ streamer giàu nhất Việt Nam kể lại: "Nếu tính luôn cả thời Xoài đi học thì hồi xưa Xoài làm bánh, làm đồ ăn. Vì trong hẻm nhà Xoài có cô đầu bếp nấu ăn, đợt đó cô nghỉ ở nhà nên cô nấu cho Xoài mang lên trường bán cho các bạn ăn sáng hoặc chiều. Sau này đi làm thì làm tóc nhưng không được bao nhiêu vì mình học nghề. Rồi mình đi livestream, quảng cáo sản phẩm,...”. Chia sẻ này của Xoài Non cho thấy cô nàng đã rất tháo vát, có thể tự kiếm tiền tiêu vặt từ khi còn đi học. Hiện tại dù gia đình chồng có điều kiện nhưng Xoài Non vẫn làm rất nhiều việc khác nhau như mẫu ảnh, gắn link tiếp thị liên kết, đóng quảng cáo và phim ngắn,... tự kiếm tiền lo cho bản thân. Trước đây, Xoài Non cũng nhiều lần phải đối mặt với bình luận trái chiều từ cư dân mạng, một số người cho rằng lấy chồng giàu nên hot girl mạng này không cần phải đi làm, chỉ ở nhà đã có chồng nuôi. Với những ý kiến này, Xoài Non tâm sự: “Xoài nhận ra mình cố gào thét chứng minh là mình tự lập không dựa vào ai thì cũng chẳng ai tin... Thay vì suy nghĩ về những gì người ta nói không đúng về mình thì Xoài tập trung đi học, đi làm và ngày càng hoàn thiện bản thân hơn”. Hot girl Instagram đình đám cho biết. Ngoài ra hot girl cũng cho biết mình và Xemesis xài tiền riêng, không ai cai quản tiền ai.

