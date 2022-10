Hot girl Hà thành diện áo trong suốt nhưng được khen đẳng cấp

Khánh Linh được biết là một trong những hot girl tiêu biểu của thế hệ IT girls vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi lại có phong cách thời trang độc đáo và đẳng cấp. Khánh Linh còn được gọi là “Cô em trendy”, “Nữ hoàng lock bock Hà thành”… là gương mặt hot girl Hà thành kiêm người mẫu lookbook đã quá quen thuộc đối với giới trẻ. Mới đây, cô tiếp tục khiến giới yêu thời trang mê mẩn khi lên đồ với outfit độc lạ. Khánh Linh diện chiếc áo ngực trong suốt mix cùng áo sơ mi mỏng xuyên thấu, buông cúc hững hờ.Người đẹp đã tăng thêm ấn tượng bằng việc trang điểm đậm, mái tóc ngắn màu bạch kim cá tính. Hình ảnh mới của hot girl Đặng Trần Khánh Linh gây chú ý vì sự độc đáo và táo bạo. Mặc dù diện trang phục trong suốt, táo bạo nhưng cách trưng diện của Khánh Linh lại nhận về vô số lời khen. Sở hữu chiều cao đáng mơ ước – 1m70 cùng đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn, Khánh Linh thừa sức mặc đẹp và đỉnh mọi outfit. Khánh Linh vẫn được nhắc đến là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ IT girls. Cô từng tham gia The Face mùa 2, dù không đạt được thứ hạng cao nhưng Khánh Linh vẫn gây được ấn tượng với giám khảo và người hâm mộ. Khánh Linh có gout mặc ngày càng chất "như nước cất" kể từ khi cô nàng quyết tâm cắt phăng mái tóc dài. Khánh Linh luôn phá cách với những item "hiếm ai dám thử".

