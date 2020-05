Hot girl "Ghét thì yêu thôi" tuyên bố "bỏ cuộc chơi" ở tuổi 30

Mới đây, diễn viên Phanh Lee (Tên thật là Phương Anh Lê, sinh năm 1990) chia sẻ khoảnh khắc được cầu hôn trên trang cá nhân kèm trạng thái: "Khi bạn cầu hôn 1 cô gái không thích kim cương. And! I say yes!". Bên dưới phần bình luận, bạn bè, người hâm mộ của diễn viên Phanh Lee tỏ ra vô cùng bất ngờ trước thông tin này. Trong khi MC Thu Hoài bình luận "Kinh" thì hậu vệ Đoàn Văn Hậu tỏ thái độ nghi ngờ "Điêu". Trên Facebook, cô nàng cũng hé lộ việc sẽ sớm cho bạn bè "ăn kẹo hỉ". Dù vậy, Phanh Lee vẫn giữ kín thời gian tổ chức đám cưới.Phương Anh Lê là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Cô từng tham gia loạt phim truyền hình như "Trái tim có nắng", "Lời nói dối ngọt ngào", "Ghét thì yêu thôi"... Cô nàng từng tốt nghiệp ngành Mỹ thuật ĐH Sân khấu - Điện ảnh. Nữ diễn viên sở hữu ngoại hình cực kỳ xinh đẹp, với sống mũi cao, khuôn miệng rộng và đôi mẳt sâu cực kỳ Tây. Xuất thân là một hot girl nhưng hiện tại Phanh Lee được biết đến với vai trò diễn viên. Cô nàng được đánh giá là có khả năng diễn xuất tốt, tự nhiên. Sinh năm 1990, cô nàng sở hữu nhan sắc trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật. Sở hữu thân hình chuẩn như người mẫu, Phanh Lee tự tin diện trang phục gợi cảm, thực hiện nhiều bộ ảnh quyến rũ. Phanh Lee và MC Thu Hoài của đài truyền hình K+ là đôi bạn thân thiết đến mức từng bị đồn là yêu nhau. Hai cô nàng đều tuổi ngựa. Thu Hoài công khai người yêu chưa được bao lâu thì Phanh Lee lại cho biết sắp kết hôn. Phanh Lee từng cho biết: "Dù thật lòng mà nói, nếu để kết hôn ở tuổi 30 thì tôi vẫn thấy hơi sớm một chút, nhưng nếu tìm được người thực sự khiến tôi muốn đánh đổi sự tự do thì tôi nghĩ mình đã sẵn sàng rồi". Mời quý độc giả xem thêm clip: Bộ ba đình đám Phanh Lee - Huyền Lizzie - Thu Hoài diện chung dress code - Nguồn: Youtube

