Hot girl đội tuyển nữ Việt Nam lộ kinh phí “trùng tu nhan sắc“

Hot girl đội tuyển nữ Việt Nam Trần Thị Duyên đang là cái tên nhận nhiều sự quan tâm từ netizen thời gian qua. Lý do Trần Thị Duyên nhận được sự quan tâm nhiều đến thế là nhờ gương mặt xinh đẹp, baby dù là trên sân cỏ hay ngoài đời của cô. Vừa qua, cô nàng được mệnh danh là "hot girl sân cỏ" đã đăng tải giải thích lý do bản thân chẳng ngại show mặt mộc kém xinh do sự khắc nghiệt của quá trình tập luyện. Theo đó, cô nàng đã chia sẻ hóa đơn lên đến gần 15 triệu cho mỹ phẩm để mong rằng sở hữu làn da không tuổi, cải thiện nhan sắc sau quá trình tập luyện, thi đấu. Có lẽ do thay đổi môi trường và phải tập trung tâm sức cho trận đấu nên nàng đã tạm thời để việc "skin care" qua một bên. Đến hiện tại được về thăm nhà nên Duyên tranh thủ sắm sửa, "trùng tu nhan sắc". Dù chia sẻ gương mặt không son phấn kém xinh, thế nhưng Duyên vẫn nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ, bởi đó là kết quả của quá trình tập luyện vất vả, đối mặt với nhiều khó khăn. Trên sân thi đấu lăn xả nhưng ngoài đời Duyên vẫn là một cô gái dịu dàng, nữ tính. Trần Thị Duyên là cái tên phải kể đến trong danh sách những "bông hồng" trên sân cỏ của đội tuyển nữ Việt Nam. Dù chiều cao hơi khiêm tốn 1m59 nhưng cô nàng lại nổi bật với gương mặt baby, nước da trắng. Khuôn mặt và ngoại hình của Duyên được đánh giá không thua kém các "hot girl". Để có được sắc vóc hiện tại, Trần Thị Duyên cũng phải trải qua quá trình tập luyện chăm chỉ để hoàn thiện hình thể. Bên ngoài bộ đồ thể thao, Trần Thị Duyên cực kỳ dịu dàng với mái tóc dài, vẫn chăm chút tốt cho ngoại hình sau những trận đấu. Nữ cầu thủ cho biết mình cũng giống những người con gái khác, thích mặc váy, make up hay luôn shopping vào thời gian rảnh.

