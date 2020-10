Hot girl độc quyền nhà Sơn Tùng M-TP bất ngờ lộ mặt mộc

Tối ngày 4/10, dân tình không khỏi xôn xao với thông tin hot girl Hải Tú (23 tuổi) trở thành nữ diễn viên độc quyền của M-TP Entertainment . Nhanh chóng sau đó, mọi thông tin về cô gái may mắn này đã được cư dân mạng "truy lùng" ra, đặc biệt là nhiều người quan tâm đến nhan sắc của cô. Trước khi sang Pháp du học, Hải Tú đã từng rất nổi tiếng trên mạng với nhan sắc kiểu "nàng thơ" nhưng cũng không kém phần quyến rũ của mình. Được mệnh danh là "nữ thần mặt mộc", gái xinh này không ngần ngại đăng tải lên MXH hình ảnh không make up của mình. Hải Tú luôn nằm trong danh sách hot girl đẹp không tì vết của giới mẫu ảnh. Ngay cả khi thiếu đi sự hỗ trợ từ mỹ phẩm, trông Hải Tú vẫn hết sức tươi tắn, xinh xắn với làn da căng mọng không một vết thâm. Cô nàng từng được mệnh danh là " Nữ hoàng mẫu lookbook" nổi đình đám trên MXH. Người đẹp 9x sở hữu một vóc dáng mảnh mai, cao ráo, đôi mắt phảng phất buồn, cô hoàn toàn khác biệt hẳn với lứa người mẫu lookbook cùng thời. Không trang điểm cầu kỳ, không "chơi" hàng hiệu như nhiều người khác, cũng không chiêu trò để nổi tiếng, Hải Tú cứ thế ghi tên mình vào danh sách được mến mộ. Từ những ngày đầu được biết tới, Hải Tú đã khiến không ít người trầm trồ với nhan sắc. Đến năm 2015, gương mặt của người đẹp phủ sóng ở khắp nơi, thời điểm này nhiều người ưu ái gọi Hải Tú là “nàng thơ”. Cô bạn ghi điểm nhờ vẻ ngoài tươi tắn, nụ cười duyên và đặc biệt làn da cực phẩm chỉ cần tô vội tí son là đã bừng sáng cả khung hình. Nhiều người nhận xét rằng Hải Tú khá giống nữ diễn viên Hàn Quốc - Han Ga In với gương mặt thanh thoát, có chút thơ. Hải Tú chính thức ghi tên mình vào danh sách thành viên trong ngôi nhà của công ty Sơn Tùng M-TP. Mời quý độc giả đón xem video: Sơn Tùng live cởi phăng áo quẩy nhiệt tình cùng fan với bản remix 'căng đét' - Nguồn: SaoStar

Tối ngày 4/10, dân tình không khỏi xôn xao với thông tin hot girl Hải Tú (23 tuổi) trở thành nữ diễn viên độc quyền của M-TP Entertainment . Nhanh chóng sau đó, mọi thông tin về cô gái may mắn này đã được cư dân mạng "truy lùng" ra, đặc biệt là nhiều người quan tâm đến nhan sắc của cô. Trước khi sang Pháp du học, Hải Tú đã từng rất nổi tiếng trên mạng với nhan sắc kiểu "nàng thơ" nhưng cũng không kém phần quyến rũ của mình. Được mệnh danh là "nữ thần mặt mộc", gái xinh này không ngần ngại đăng tải lên MXH hình ảnh không make up của mình. Hải Tú luôn nằm trong danh sách hot girl đẹp không tì vết của giới mẫu ảnh . Ngay cả khi thiếu đi sự hỗ trợ từ mỹ phẩm, trông Hải Tú vẫn hết sức tươi tắn, xinh xắn với làn da căng mọng không một vết thâm. Cô nàng từng được mệnh danh là " Nữ hoàng mẫu lookbook" nổi đình đám trên MXH. Người đẹp 9x sở hữu một vóc dáng mảnh mai, cao ráo, đôi mắt phảng phất buồn, cô hoàn toàn khác biệt hẳn với lứa người mẫu lookbook cùng thời. Không trang điểm cầu kỳ, không "chơi" hàng hiệu như nhiều người khác, cũng không chiêu trò để nổi tiếng, Hải Tú cứ thế ghi tên mình vào danh sách được mến mộ. Từ những ngày đầu được biết tới, Hải Tú đã khiến không ít người trầm trồ với nhan sắc. Đến năm 2015, gương mặt của người đẹp phủ sóng ở khắp nơi, thời điểm này nhiều người ưu ái gọi Hải Tú là “nàng thơ”. Cô bạn ghi điểm nhờ vẻ ngoài tươi tắn, nụ cười duyên và đặc biệt làn da cực phẩm chỉ cần tô vội tí son là đã bừng sáng cả khung hình. Nhiều người nhận xét rằng Hải Tú khá giống nữ diễn viên Hàn Quốc - Han Ga In với gương mặt thanh thoát, có chút thơ. Hải Tú chính thức ghi tên mình vào danh sách thành viên trong ngôi nhà của công ty Sơn Tùng M-TP. Mời quý độc giả đón xem video: Sơn Tùng live cởi phăng áo quẩy nhiệt tình cùng fan với bản remix 'căng đét' - Nguồn: SaoStar